Acumula 55.000€ de multas al circular por zona de bajas emisiones después de recibir 317 sanciones en su antiguo domicilio

Un conductor de furgoneta se enfrenta a una suma de 47.000 libras, unos 55.000 euros, después de haber sido sancionado hasta en 317 ocasiones por circular por una zona de bajas emisiones en Bradford, West Yorkshire, Inglaterra.

Dale D'Agostino, el hombre de 42 años, conducía una furgoneta Volkswagen con 12 años de antigüedad y no fue consciente en ningún momento de las sanciones, ya que las multas le estaban llegando a su antiguo domicilio y no al actual, tal y como informa el diario 'The Sun'.

Fue el pasado mes de marzo cuando D'Agostino se enteró de las multas recibidas al actualizar el libro de registro de su vehículo. Ahora, el sancionado asegura que no sabe cómo podrá afrontar tal suma de dinero.

"No estoy realmente seguro de cómo voy a recaudar esa cantidad de dinero", dijo el afectado, según recoge 'The Sun'.

Podría verse obligado a vender sus propiedades

D'Agostino cuenta que recurrió las multas pero no tuvo éxito. "Los apelé y presenté toda la información pero fueron rechazados. ¿Estoy pagando yo solo la Ciudad de la Cultura de Bradford? Saben que tengo bienes, pero no tengo ese dinero, así que tendré que venderlo todo para pagarlo", dice en declaraciones recogidas por el citado diario.

Una sentencia pone en duda las multas por circular en Zonas de Bajas Emisiones

Ya en Madrid, una asociación automovilística (AEA) denunció al Ayuntamiento de la capital dejando en entredicho la validez de dichas sanciones impuestas por circular por zonas de bajas emisiones con vehículos no aptos para ello.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ratificó las dudas generadas por dos razones. La primera, la poca claridad con la que se informa a los conductores de estas restricciones y la segunda, el hecho de no advertir a los usuarios de la existencia de dispositivos de grabación.

La resolución favoreció al conductor sancionado, anulando la multa de 200 euros que había recibido por circular por una zona de bajas emisiones ubicada en Plaza Elíptica, Madrid.

