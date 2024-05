"Mi prometido murió el día de nuestra boda y luego descubrí su vida secreta": el decepcionante descubrimiento de una mujer

Kaitlin Palmieri es una mujer que la muerte la separó de su difunto prometido. Sin embargo, en una entrevista ha relatado un sorprendente descubrimiento después de la tragedia. A sus 35 años, quedó paralizada por el dolor al enterarse de que el amor de su vida había sufrido un ataque cardíaco mortal a los 33. Fue tan solo unas horas antes de la boda. Abatida y desesperada, acabó descubriendo la doble vida de su pareja.

"Mi prometido murió el día de nuestra boda y luego descubrí su vida secreta", ha revelado en una entrevista para 'The Guardian'. Antes de este trágico suceso, otro novio de Kaitlin murió: "Se había resbalado al agua y no respiraba. Intenté frenéticamente hacerle RCP, pero seguía inconsciente. En el hospital me dijeron que Mike nunca se despertaría. Nadie sabe cómo se lastimó. Se rompió algunos huesos de la espalda y sufrió una lesión cerebral, pero no sabemos cómo sucedió", comenta.

Tras esa terrible experiencia, conoció a Eric, con el que se prometió para casarse en 2020. El día de la boda escuchó a su madre: "Kaitlin tienes que bajar al vestíbulo. Eric murió temprano esta mañana". Falleció de un ataque cardiaco. Un tiempo más tarde Palmieri se topó con una publicación en Instagram algo extraña dedicada a su difunto prometido.

La publicación que lo reveló todo

La mujer primero pensó que era solo una casualidad que ella y esta otra mujer estuvieran recordando a dos hombres muertos diferentes llamados Eric, quienes coincidentemente compartían un cumpleaños. Pero después de contactar con la mujer para obtener respuestas, la mujer se topó con la cruda realidad: "Había estado saliendo con esta otra mujer, a quien conoció en línea, desde marzo de 2019", exclamó 'The Post'.

Esta mujer con la que su prometido llevaba una doble vida envió capturas de pantalla de mensajes de texto a Kaitlin para demostrar la aventura. Ellos comenzaron a verse apenas siete meses antes de que Eric le pidiera la mano a Palmieri. "Los últimos mensajes de texto que compartieron fueron mensajes sexuales repugnantes. Eric se los envió siete días antes de nuestra boda", reveló.

Ahora, la mujer está "trabajando para aceptar que nunca sabré lo que Eric sentía por mí". "No sé cuál era su versión del amor, pero él sabía que yo no la aceptaría. Ahora es como un extraño para mí. Me quedo con una especie de enfado, porque no puedo expresarle a Eric cómo me hizo sentir. Es la furia de tantos años desperdiciados", lamenta en la entrevista.

Desde entonces, ha luchado contra la depresión y la ansiedad y está en terapia. "Pero quiero hablar de ello y me alegro de saber la verdad. Ahora puedo tener citas sin que me persiga la sombra de mi hombre 'perfecto'. En ese sentido, ahora soy libre", finalizaba la mujer.

