Trump pedirá un test de drogas a Joe Biden antes de los debates: "Estaba colocado como una cometa"

Entramos en terreno preelectoral en Estados Unidos. Los candidatos a la Casa Blanca ya calientan para las elecciones presidenciales de noviembre. Donald Trump ha arremetido con fuertes acusaciones contra el actual presidente de EEUU, Joe Biden. Insinúa que el demócrata consume drogas. El magnate republicano asegura que pedirá un test para su rival en los dos debates por las elecciones.

Trump basa su acusación asegurando que Joe Biden "no puede hablar, no puede caminar y no puede ni juntar dos frases". "Yo solo quiero debatir con este tipo, y voy a pedir una prueba de drogas. No quiero que venga como durante su discurso anual, en el que estaba más volado que una cometa", señala el expresidente de EEUU. Asimismo, ha vuelto a insistir en que hubo "amaño electoral" en los comicios de 2020 en los que tuvo que abandonar la Casa Blanca.

Pide "llevar cuidado". En un mitin de campaña celebrado en St Paul (Minesota), el magnate estadounidense afirmó que en los comicios de 2020 ganó con mucho margen pese a que los resultados oficiales revelan que perdió por más de 200.000 votos contra su oponente. "Tenemos que tener cuidado, tenemos que vigilar esos votos", alerta Trump.

Ha vuelto a señalar a Biden con todo tipo de calificativos al más puro 'estilo Trump'. Considera que es "el peor presidente en la Historia de Estados Unidos" y le acusa de "corrupto" y emprender un gestión económica "terrible". "Ya os aviso que voy a pedir un test de drogas. Lo voy a hacer, de verdad. No quiero verle aparecer como en el discurso sobre el Estado de la Unión, donde estaba colocado, arribísima como una cometa", ha insistido el candidato.

Trump compara a los inmigrantes con una serpiente

"Una mujer de corazón tierno vio a una pobre serpiente medio congelada", recitaba Trump ante un público extrañado. "Pero en vez de decir gracias, la serpiente la mordió", dijo Trump hace unos días en uno de sus discursos, tratando de comparar a los migrantes con la serpiente.

Mientras algunos de sus simpatizantes se esforzaban por seguir el hilo del aspirante republicano a la presidencia, la pantalla mostraba a otros bostezando. Según los medios locales incluso algunos llegaron a irse del lugar ante el escenario tan desconcertante y desconectado que ofrecía el candidato. Algunos de los presentes explicaban que era evidente la extrañeza del ambiente al ver al expresidente recitando la canción.

De hecho, no es la primera vez que suena esta canción en uno de sus mítines para hacer referencia a la migración en Estados Unidos, hecho que ha llevado a la familia del cantante Brown a expresar sus quejas públicamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com