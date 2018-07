Trump acepta "comentar" con Macron el acuerdo nuclear con Irán pese a verlo "terrible y ridículo": "Nunca debimos haberlo firmado"

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que está dispuesto a trabajar en "un nuevo acuerdo con Irán" para ampliar el alcance del pacto nuclear de 2015 y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se mostró abierto a esa posibilidad, pero no descartó retirarse del acuerdo original. "Queremos, a partir de ahora, trabajar en un nuevo acuerdo con Irán", dijo Macron en una conferencia de prensa conjunta con Trump durante su visita de Estado. Trump se mostró menos entusiasta y dijo que está por ver "si será posible alcanzar un nuevo acuerdo (con Irán) que tenga cimientos sólidos, porque el de ahora tiene cimientos decadentes".

El presidente francés precisó que el nuevo pacto podría cubrir "las actividades con misiles balísticos" de Teherán y la caducidad de ciertas restricciones impuestas al programa nuclear iraní bajo el pacto de 2015, para "asegurarse de que a largo plazo no hay actividad nuclear". También buscaría "generar las condiciones para una solución política para contener a Irán en la región" y sus actividades en "Siria y Yemen". "Queremos arreglar la situación en todos estos pilares", indicó Macron, quien precisó que el nuevo acuerdo con Irán cubriría también los problemas resueltos por el pacto de 2015. "No deberíamos romper el acuerdo (de 2015) y no tener nada más", subrayó Macron, sino que hay que "construir algo nuevo", más "amplio", que solucione las "preocupaciones" conjuntas.

"Francia no es inocente respecto a Irán, respetamos al pueblo iraní", pero no hay que "repetir los errores del pasado", agregó. Macron trataba así de salvar el ultimátum de Trump, quien este año pidió que los países europeos firmantes del pacto de 2015 (Francia, Reino Unido y Alemania) negociaran con él antes de mayo un acuerdo paralelo para corregir los "defectos" del arreglo original, negociado con esos países además de con Irán, Rusia y China.

Trump advirtió que aún es posible que anuncie la retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear iraní el próximo 12 de mayo, cuando caduca un plazo establecido por el Congreso estadounidense para que la Casa Blanca les informe sobre el cumplimiento del pacto multilateral. "Nadie sabe qué voy a hacer el día 12", aunque es posible que Macron ya tenga "una idea" al respecto tras la reunión de hoy, dijo Trump. El presidente estadounidense advirtió a Irán de que, si amenaza a Estados Unidos, "pagará un precio como el que pocos países han pagado".

Trump agradece a Macron su "firme colaboración" en la operación militar en Siria

Trump agradeció a Macron su "firme colaboración" en la reciente operación militar en Siria en respuesta al presunto ataque químico del gobierno de Damasco y señaló que es el momento ser "fuertes" y estar "unidos". "Presidente Macron, pueblo de Francia, de Estados Unidos, ahora es el momento de la fortaleza. Así que seamos fuertes, estemos unidos", afirmó Trump tras recibir formalmente en la Casa Blanca, junto a la primera dama, Melania, al presidente francés y a su esposa, Brigitte.

"Junto con nuestros amigos británicos, EEUU y Francia hemos tomado recientemente acciones decisivas en respuesta al uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Quiero agradecer personalmente al presidente Macron, a las fuerzas armadas francesas y al pueblo francés por su firme colaboración", dijo Trump.

Estados Unidos ejecutó el pasado 13 de abril, junto con Francia y el Reino Unido, un ataque sobre Siria en el se lanzaron 105 misiles sobre tres presuntas instalaciones gubernamentales en las que se producían y almacenaban armas químicas. Macron es el primer presidente homenajeado con una visita y cena de Estado en los 15 meses que lleva Trump en el poder, y se espera que en sus contactos hablen sobre los planes estadounidenses respecto al acuerdo nuclear con Irán, la situación en Siria, y la relación comercial entre EE.UU. y la Unión Europea (UE).

"Juntos derrotaremos el terrorismo. Juntos nos desharemos de armas de destrucción masiva en Corea del Norte o Irán (...) Juntos, construiremos un multilateralismo más fuerte", subrayó Macron, en unas breves declaraciones. El presidente francés, que llegó este lunes a Washington, mantendrá este martes una reunión bilateral y celebrará una conferencia de prensa con Trump, seguida de una visita al Departamento de Estado y una cena de Estado esa misma noche; y el miércoles dará un discurso ante el Congreso.

Trump es el primer inquilino de la Casa Blanca en décadas que no acogió una visita de Estado en su primer año en el poder, y su elección de Macron ilustra la relación pragmática que ha mantenido con ese líder europeo.

Trump llama "honorable" a Kim Jong-un

Durante la posterior reunión con Macron y sus respectivas delegaciones. Trump llamó "muy honorable" al líder norcoreano, Kim Jong-un, y dijo que Corea del Norte ha comunicado a Washington que quiere que la reunión entre ambos se produzca "lo antes posible". "Kim Jong-un realmente ha sido muy abierto y creo que muy honorable", dijo el mandatario estadounidense.

"Vamos a tener una reunión con Kim Jong-un muy pronto. Nos han dicho directamente que les gustaría tener la reunión lo antes posible. Eso es algo muy bueno para el mundo", subrayó Trump. Opinó que hay "una oportunidad de hacer algo muy especial con Corea del Norte" y señaló que el resultado de su próxima reunión con Kim "quizá será maravilloso, y quizá no".

Trump adelantó hace una semana que estaba evaluando cinco posibles lugares para su encuentro con Kim -ninguno de ellos en Estados Unidos- y estimó que la esperada cita se producirá "a principios de junio" o incluso antes. Los elogios de Trump hacia Kim contrastan con el duro lenguaje con el que el presidente estadounidense acostumbraba a referirse a él el año pasado, cuando le aplicó el mote de "hombre cohete" y amenazó, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, con "destruir totalmente" Corea del Norte.

El pasado sábado, el régimen norcoreano anunció la suspensión de sus ensayos nucleares y de misiles intercontinentales y el cierre de un centro de pruebas nucleares, en un aparente gesto para acercar posiciones de cara a las cumbres que Kim Jong-un mantendrá con Trump y con el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Trump calificó ese anuncio de "muy buena noticia", aunque la Casa Blanca se ha mostrado más escéptica y teme que ese gesto de Kim Jong-un pueda ser únicamente un truco para convencer a Washington de que es un líder razonable.