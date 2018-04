Collboni, sobre los CDR: "Llamar a eso terrorismo es un exceso, terrorismo fue lo que Barcelona sufrió en agosto"

El portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha condenado en una entrevista en Espejo Público los actos de violencia contra sedes de partidos políticos, los cortes de carreteras y los brotes de violencia que ha habido en la calle en los últimos meses en Cataluña.

"Hay que ser muy claro en la condena de este tipo de comportamientos", señala Collboni en alusión a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que aseguraba en una entrevista que la decisión del fiscal de la Audiencia Nacional de acusar de delito de terrorismo a una cabecilla de los CDR es "la utilización del derecho penal para criminalizar al adversario".

"Yo creo que ha habido una contemporización excesiva con el independentismo y con las manifestaciones no democráticas", explica el portavoz del PSC en el ayuntamiento de Barcelona. "Es evidente que en Cataluña hay coacción moral sobre los que no somos independentistas y eso hay que decirlo con toda la contundencia y creo que Ada Colau, por sus complejos o por intentar quedar bien con ciertos sectores del independentismo no lo hace", explica.

Sin embargo, Collboni no duda en "llamar a eso terrorismo", en alusión a los actos de los CDR, "es un exceso" y asegura que "terrorismo fue lo que Barcelona sufrió en agosto con un ataque yihadista".

Respecto a las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González al líder del PSC Miquel Iceta por pedir indultos en caso de que se condene a políticos presos como Junqueras, Collboni considera que González dio la talla en la entrevista y que "fue arriesgado en alguna de sus manifestaciones, por ejemplo cuando dijo que estaba dispuesto a hablar con Junqueras y que pensaba que pensaba que los independentistas ahora en prisión deberían estar fuera hasta que haya una sentencia firme".

Además explica que cuando Iceta habló de indultos lo que hacía era hablar de "reconciliación" porque este conflicto "está perjudicando la economía del país y ha dividido Cataluña en dos".