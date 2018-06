Ábalos defiende un "gobierno de inspiración socialista", aunque están abiertos "a incorporar a otras fuerzas políticas" en otros órganos de representación

José Luis Ábalos ha defendido que el PSOE va a respetar los Presupuestos que se aprobaron en el Congreso y que el PP se retrataría como "un gran vengador" si boicoteran estas cuentas que ellos consideraban buenas para España. En este sentido, considera "absurdo" empezar a negociar de nuevo las cuentas de 2018, estando en el mes de junio.

Además, recuerda que el pacto con el PNV era "para aprobar el Presupuesto y el partido cumplió aprobándolo". "Nosotros no ofrecimos nada y dejamos todas las posibilidades abiertas", ha insistido el político socialista, que insiste en que Sánchez le repitió a Rajoy que "dimitiera y acababa la moción de censura". "Rajoy tiró la toalla y ya había tomado una decisión durante el debate", considera Ábalos, quien cree que el expresidente ya conocía la decisión de los nacionalistas vascos durante su intervención de la mañana.

Del mismo modo, critica que desde Ciudadanos "no quisieron hablar de fechas" para anticipar las elecciones cuando el PSOE se lo propuso, imponiendo que los socialistas retiraran la moción y registraran otra conjunta con un candidato independiente, que no se podría registrar hasta el siguiente periodo de sesiones (a partir de septiembre). "El único partido que quería elecciones tiene 32 diputados y nos ha metido en la urgencia nacional de que haya elecciones", ha criticado.

El secretario de organización del PSOE considera, en cualquier caso, que "era evidente que no iba a haber estabilidad con Rajoy", haciendo referencia al resto de sentencias relativas a tramas de corrupción que, según el político, están por llegar.

De este modo, el socialista insiste en que su partido "no tuvo que aliarse con nadie" porque "para echar a Rajoy no había que hacer ningún esfuerzo", es decir, niega haber negociado con los independentistas. Así, Carles Campuzano no le pidió ningún cambio en su política, aunque sí que "quieren que otras palabras más elevadas dejen paso al diálogo". Además, no se puso sobre la mesa el asunto de los políticos catalanes presos. No obstante, las cuentas de la Generalitat van a seguir intervenidas hasta que se "normalice" la situación en la región.

En cuanto al futuro gobierno, Ábalos reitera que "corresponde un gobierno de inspiración socialista", es decir, o militante o del entorno, por lo que "la idea" sería que Podemos no entrara en el Gobierno, aunque se abren a incorporar a otras "fuerzas políticas" en diferentes órganos de representación. Una representación tan plural en el Parlamento nos obliga a compartir mucho", ha matizado. Además, cree que se recuperará la cartera de Igualdad y "alguna más". También confirma la creación de un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil que dependa de Presidencia.

"Nosotros ganamos una primarias contra todo pronóstico y editoriales de los periódicos", señala el socialista en cuando a los artículos de opinión críticos con el nuevo presidente del Gobierno, y ahora, además, "Sánchez tiene el apoyo total del partido" porque "lo que más quiere un socialista de un gobierno es que sea socialista".