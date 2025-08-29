Los Reyes Felipe VI y Letizia llegan a Extremadura en su tercer día visitando las zonas más afectadas por los incendios forestales

Tercer y último día de los Reyes de España visitando las zonas más afectadas del país por los incendios forestales. El miércoles fue la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las provincias de Zamora y León, y el jueves Galicia. En ambos lugares, sus majestades, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, fueron recibidos entre aplausos y vítores.

En la jornada de este viernes, es el turno de Extremadura. El incendio de Jarilla que ha calcinado más de 17000 hectáreas es el mayor incendio forestal que ha conocido Extremadura. En estos momentos, continúa activo en fase cero y la Junta de Extremadura no lo dará por concluido hasta finales de septiembre.

Los monarcas han llegado a su primera parada: Rebollar (Extremadura). Al igual que en Castilla y León y Galicia, han tenido un buen recibimiento de los vecinos del municipio más pequeño del Valle del Jerte con vítores de "Viva los Reyes" y "Viva España". En la localidad de apenas 200 habitantes, le esperaba la presidenta de la comunidad, María Guardiola, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la alcaldesa de esta población cacereña, Petra Díaz, entre otras autoridades.

Han estado conversando con los vecinos, donde la reina ha mantenido un breve encuentro con una de las presentas que portaba un perrito adoptado recientemente y al que ha llamado Fuego.

En este municipio se reunirán con los vecinos de este y de otros de alrededores, así como representantes de los sectores apícola ganadero, agrícola, turismo y agroturismo. Los reyes se personan en la región extremeña para conocer de primera mano las zonas afectadas, los daños y las preocupaciones y necesidades de los damnificados por los fuegos que arrasan el país.

Una vez finalice el encuentro en Rebollar, se trasladará al primer municipio evacuado, Cabezabellosa. Este junto con Jarilla y Villar fueron los primero pueblos extremeños que vivieron las consecuencias de los incendios. Allí les recibirán un amplio equipo que ha participado en la extinción como la UME, Ejército de Tierra, Guardia Civil, Protección Civil, Parques Nacionales, Plan Infoex, Tragsa, BRIF Pinofranqueado Miteco, Cruz Roja Extremadura, Bomberos del Servicio Provincial de Extincion de Incendios de Cáceres, 112 , Policía Local, Agentes del Medio Natural, Psicologos, trabajadores sociales, Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, entre otros.

Su ruta extremeña continuará en Hervás, donde pondrán fin a su agenda con una reunión con los alcaldes de las localidades afectadas para conocer su situación y planes de futuro para la recuperación de todos ellos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com