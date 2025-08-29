El Gobierno redobla su ofensiva contra el PP a cuenta de la gestión de los incendios

El Gobierno sigue en su ofensiva contra la tesis del Partido Popular sobre la gestión de incendios. Hoy, el ministro de Función Pública, Óscar López, aseguraba que los presidentes autonómicos están siguiendo directrices de Génova: "Los presidentes pedían ayuda con una mano y con otra criticaban al Gobierno por orden de Feijóo. Que se dejen de polémicas absurdas y que se sienten a hablar del Pacto de Estado". En la misma idea incide el ministro de Transportes, Óscar Puente, que asegura que "gente que durante el invierno no hace nada y que cuando la cosa se desmadra dice que venga uno del Gobierno a salvarme el cuello".

Otra ministra muy crítica ha sido la titular de Hacienda. María Jesús Montero asegura que los presidentes no están asumiendo sus responsabilidades y critica que algunos medios solicitados luego no se utilizaran. La ministra cree que algunos de esos medios, que estaban movilizados en las zonas afectadas, podían haberse necesitado en otros lugares y asegura que esto responde a una actitud "negligente e irresponsable" por parte del Partido Popular.

Yolanda Díaz se pone de perfil

Es una batalla que viene acaparando titulares durante semanas, y de la que hoy se ha querido desmarcar la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Precisamente hoy Yolanda Díaz se reunía con sindicatos para abordar la situación laboral de los efectivos de extinción de incendios y de las brigadas forestales. La ministra se ha desvinculado de esta ofensiva que hace Moncloa porque asegura que es un debate estéril y que "las reyertas políticas no apagan los incendios".

El Partido Popular pide a Sánchez que dimita por no asumir sus responsabilidades

En Génova siguen reprochando a Sánchez que no visitara antes las zonas afectadas y acusan al Ejecutivo de llegar tarde a la emergencia de forma premeditada para sacar rédito electoral. Además, siguen pidiendo un adelanto de los comicios porque aseguran que Sánchez ha estado ausente ante la crisis de los incendios: "¿Por qué no dimite? ¿Por qué no adelanta las elecciones y da a los españoles, de los que no se preocupa lo más mínimo, la oportunidad de elegir un nuevo gobierno?"

