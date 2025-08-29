Open Arms responde a la ofensiva de Abascal: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"

Santiago Abascal, líder de Vox, compartió el pasado jueves en su cuenta de X que se debería "hundir" y "confiscar" el navío de Open Arms que llegó un día antes a la costa de Tenerife, en pleno proceso de relocalización de menores migrantes llegado a Canarias. Ante esto, la ONG ha respondido que "ser el objetivo de odio de según quién es un orgullo".

"Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", publicó Abascal, desatando una oleada de reacciones, como la del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha cargado duramente contra Vox y su discurso de "odio".

Por su parte, la ONG, tras este revuelo en redes sociales ha contestado que "ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla". "Aunque todos nuestros barcos se hundan, jamás lo hará nuestra determinación, aquí estamos y aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", sentenció, en una publicación directa y concisa.

A su vez, el director de Open Arms, Òscar Camps, respondió la ofensiva de Abascal inmediatamente en su perfil personal: "Decir que hay que hundir un barco que salva vidas es fascismo puro".

La respuesta del Gobierno

Tras la publicación de Abascal en X, Félix Bolaños, denunció por la misma vía que "la violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física...Hoy contra migrantes, mañana contra quien piense distinto". Además, interpeló al partido de Alberto Núñez Feijóo añadiendo que estará "atento al tuit del PP, condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder".

De igual modo, Sumar ha emitido un comunicado en el que tacha a Santiago Abascal de "terrorista" por instar a hundir el Open Arms y alertando de la "extrema gravedad" de sus declaraciones, que podrían ser constitutivas de un delito de incitación al terrorismo y otro de incitación al odio.

Por ello, desde el parido reclaman que las instancias competentes analicen de forma inmediata la posible aplicación de la Ley de Partidos y la eventual responsabilidad penal derivada de unas manifestaciones que "no pueden tener cabida en un sistema democrático".

"Estamos ante un dirigente político que llama abiertamente a la violencia contra organizaciones humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo. Una persona así no puede ser miembro del Congreso. Debe renunciar a su acta de inmediato", ha afirmado la presidenta de Sumar Galicia y portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero.

"No hablamos de retórica política: hablamos de justificar la violencia, de sembrar odio y de cruzar todas las líneas rojas de la democracia", ha añadido.

Por otro lado, el ministro de Política territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido también al mensaje del presidente de Vox, recordando y enfatizando que la ONG es una "organización humanitaria que rescata personas en el mar. Si rescatara, Santiago Abascal, a sus padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amistades ¿querría también hundirlo? Seguro que no".

Tras todas estas palabras y el revuelo provocado con su tajante mensaje, Abascal ha continuado reafirmándose en las redes sociales, donde ha contestado a Félix Bolaños cargando igualmente contra las políticas del Gobierno.

"Ya no engañáis a nadie. Lo que es letal para la convivencia es la invasión islamista que estáis promocionando con el dinero que quitáis a los españoles. Hay que hundir esos barcos de traficantes y hay que hundir vuestras políticas traidoras", ha reiterado.

El despliegue de Open Arms en Canarias

El mensaje de Santiago Abascal ha coincidido con la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y Open Arms, para que la ONG se despliegue en sus aguas durante al menos dos meses, para ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la 'ruta atlántica' de la inmigración.

Según ha explicado el director de la ONG, el convenio permite poner el foco en la ruta canaria, que "tiene muchos muertos" y es "muy dura, muy larga y muy desconocida para muchos", frente a la mediterránea, que es más mediática.

Su objetivo no es "sustituir a Salvamento Marítimo" en alta mar, pues "ellos hacen su trabajo", tal y como hacen las guardias costeras en el Mediterráneo , pero admiten que el convenio podría ampliarse o recortarse en función de las necesidades y posibles emergencias que puedan surgir y al ser una "organización de rescate", estarán a disposición de quien les necesite.

