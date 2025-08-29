Planas cifra en 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas y promete ayudas a los productores

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno se ha "volcado" en la lucha contra los incendios forestales registrados este verano. El fuego en España ha arrasado 35.400 hectáreas agrarias útiles y ha prometido que el Ejecutivo ayudará a los productores afectados.

Planas ha comparecido en la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado a petición del PP. El ministro ha recalcado que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para recuperar las hectáreas afectadas.

Luis Planas ha detallado que casi 25.800 hectáreas afectadas son de tierras arables, casi 5.500 de frutales, 2.180 hectáreas de viñedos, mientras que la afectación al olivar "parece muy limitada". De cara a que los productores afectados puedan volver a la normalidad, ha recordado la importancia de los seguros agrícolas, ganaderos y forestales porque gracias a esa herramienta "cuentan con protección".

Sobre las ayudas de la PAC ha informado de la "posibilidad de continuar percibiendo las ayudas dada la situación de fuerza mayor". Además, ha valorado la declaración de zonas catastróficas aprobadas por el Gobierno para 16 autonomías en el Consejo de Ministros del martes.

En cuanto a la financiación comunitaria, el ministro ha comunicado "formalmente" a la Comisión Europea la situación generada en el sector primario en España a causa de los incendios para que "tome nota" y que, "en un futuro próximo, una vez apagados los incendios", se haga un balance del impacto y se "movilicen los medios y las respuestas" pertinentes. Durante su intervención, ha subrayado que el Gobierno estará "a la altura", como "siempre", en defensa del sector primario.

Para Planas, esta situación requiere "unidad" en la lucha contra el fuego y le ha pedido que "arríen sus banderas" los que quieran "convertir esto en una batalla política". Antes de finalizar su primera intervención, el ministro ha incidido en la "provisionalidad" de los datos aportados a la espera de que los incendios acaben y se puedan llevar a cabo las actuaciones oportunas "en su momento".

