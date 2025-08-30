Incendios
Última hora incendios en España en directo: Noche crítica en Almería y Galicia firma su peor verano desde 2006
Sigue en directo la última hora de los incendios activos en España. Preocupa uno en Almería aunque la mayoría evoluciona favorablemente en el resto del país.
En España hay un total de 12 incendios activos, la mayoría con previsión favorable. El incendio que se ha generado en Lubrín, en Almería, durante la tarde ha cambiado la dirección del viento y ha complicado las labores de extinción. El origen de este incendio apunta a que podría deberse a un fallo en una línea eléctrica, aunque todavía se está investigando.
Después de dejar más de 350.000 hectáreas calcinadas, la oleada de incendios empieza a remitir y ya no hay ninguna persona desalojada. Según protección civil, en Castilla y León solo queda un incendio que acapara la mayor atención: es el de Fasgar, en León.
Por su parte, el presidente Mañueco ha comparecido este viernes en las Cortes para explicar su gestión. Ha defendido el operativo y ha señalado que uno de los mayores problemas han sido las condiciones excepcionales del clima. Sus argumentos no han convencido a la oposición, que sigue pidiendo que dimita.
Con todos los incendios controlados o estabilizados, en Galicia empiezan a hacer balance. Este mes de agosto se han quemado allí unas 96.500 hectáreas, casi todas en Ourense. Ha sido el peor verano en Galicia desde el año 2006. En Ourense 10 municipios han perdido la mitad de su territorio.
Última hora incendios en España en directo | Las CCAA depliegan sus primeras ayudas tras los incendios
Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Madrid han activado ayudas tras los graves incendios de agosto, que han calcinado más de 362.000 hectáreas en España y afectado a 440 municipios.
En Galicia hay más de 96.000 hectáreas quemadas y 3.435 evacuados. Obtendrán ayudas de hasta 132.000 euros para viviendas y 1,5 millones de euros para empresas.
En Castilla y León, con 150.000 hectáreas afectadas, 3 muertos y más de 26.000 evacuados, habrá ayudas a familias, agricultores, ganaderos y empresas, y las viviendas con daños podrán recibir hasta 185.000 euros.
Extremadura cuenta con 45.000 hectáreas quemadas, por lo que recibirá ayudas de 3.000 euros por hectárea de cultivo, 500 euros por ganado y 100 euros por colmena, además de apoyo al turismo afectado.
Asturias, con 2.400 hectáreas quemadas, recibirá ayudas de hasta 100 euros por animal, para las explotaciones ganaderas.
En Madrid, los afectados por el incendio de Tres Cantos podrán pedir ayudas desde septiembre para viviendas, explotaciones y agua.
El Gobierno central ha activado también ayudas estatales según la Ley de Protección Civil.
Última hora incendios en España en directo | Todos los incendios de Galicia siguen bajo control
Por segundo día consecutivo, todos los incendios forestales activos en Galicia, ocho en Ourense y uno en Lugo, permanecen bajo control desde el mediodía del viernes, según la Consellería de Medio Rural. En las últimas horas se han extinguido tres grandes fuegos en Ourense: el de Carballeda de Valdeorras (5.300 hectáreas), el de Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418 hectáreas) y el de Carballeda de Avia (3.296 hectáreas).
Permanecen controlados los dos mayores incendios registrados en la historia de Galicia: el de Larouco (30.000 hectáreas) y el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso (19.000 hectáreas). También están bajo control los fuegos de Avión (250 hectáreas), Oímbra-Xinzo (17.000 hectáreas), A Mezquita (10.000 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas) y Maceda (3.500 hectáreas). En Lugo, sigue controlado el de A Pobra do Brollón (900 hectáreas).
Última hora incendios en España en directo | Extinguido el incendio de Massalavés (Valencia)
El incendio declarado el viernes en una zona de matorrales en Massalavés (Valencia) fue extinguido a las 23:43 horas de este viernes, tras propagarse a un desguace y afectar a una decena de vehículos.
El fuego obligó a interrumpir la línea 1 de Metrovalencia entre Castelló y l’Alcúdia, aunque el servicio se ha restablecido con normalidad este sábado tras repararse la catenaria dañada. Esta mañana siguen en la zona una autobomba y dos unidades de Bombers Forestals en tareas de vigilancia.
Última hora incendios en España en directo | El incendio de Lubrín (Almería) se enfrenta a una jornada complicada
El incendio forestal declarado el jueves por la noche en Lubrín (Almería) afronta este sábado una jornada complicada debido a condiciones meteorológicas desfavorables, como vientos fuertes y cambiantes, que dificultan su estabilización. Según la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, la noche fue especialmente difícil y aún se espera mal tiempo durante el fin de semana.
El fuego, originado en el paraje del Barranco Muñoz y que afecta a la Sierra de la Atalaya, sigue activo, especialmente en su zona noroeste. La mayoría del perímetro está contenido. Durante la mañana se han incorporado numerosos medios aéreos para intentar cerrar el perímetro, incluyendo aviones de carga y helicópteros.
Última hora incendios en España en directo | Aumentan a 11 los medios aéreos en el incendio de Lubrín (Almería)
El Plan Infoca ha movilizado 11 medios aéreos y numerosos equipos terrestres para luchar contra un incendio en la Sierra de la Atalaya, en Lubrín (Almería). Desde primera hora del sábado, operan dos aviones de carga en tierra, a los que se han sumado un helicóptero ligero, dos semipesados, cuatro aviones más de carga, un avión de coordinación y un helicóptero pesado.
En tierra, el operativo trabaja en una zona muy abrupta, lo que dificulta las labores. Participan 18 grupos de bomberos forestales, siete autobombas, nueve técnicos de operaciones, además de técnicos de extinción, supervisión y análisis, junto con tres agentes de medio ambiente. El incendio sigue activo y se mantiene el nivel operativo 1.
Última hora incendios en España en directo | Controlados los ocho incendios que quedan sin extinguir en Galicia
Son ocho los incendios de más de 20 hectáreas que quedan en Galicia, todos ellos controlados, tras conseguir la extinción ayer de tres de los grandes fuegos que afectaron a la comunidad, que juntos suman más de 11.000 hectáreas quemadas. Según el último balance de la Consellería de Medio Rural, las hectáreas afectadas por los incendios controlados son 80.770, y seis de ellos son grandes incendio.
Permanecen controlados los fuegos de Avión-Nieva (250 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha), en Lugo.
Última hora incendios en España en directo | Castilla y León amanece sin poblaciones evacuadas
Castilla y León amanece sin que algunos de sus vecinos hayan tenido que pasar la noche fuera de sus casas, tres semanas de confinamiento o evacuación de poblaciones como consecuencia de los incendios forestales. Anoche el Gobierno autonómico decidió levantar la medida de confinamiento en las poblaciones leonesas de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, las últimas que quedaban en esa situación por el incendio de Fasgar, en la práctica el único de esta Comunidad que aún sigue en nivel 2 de gravedad.
Este incendio presenta una evolución favorable, según ha indicado en las últimas horas el delegado territorial de la Junta en Castilla y León, Eduardo Diego, tras presidir una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) provincial.
Última hora incendios en España en directo | El incendio de Lubrín sigue activo en el noroeste
El incendio forestal declarado la noche del jueves en Lubrín, en Almería, continúa este sábado activo en situación operativa 1 del Plan Infoca, con la mayor parte de su perímetro contenido, salvo en la zona noroeste, que aún muestra actividad. Según ha informado el Infoca, pese a no poder emplear maquinaria pesada, la evolución durante la noche ha permitido contener la mayor parte del fuego.
El viento sopla flojo, lo que hace prever que los medios aéreos serán fundamentales con el amanecer para reforzar las labores de extinción.
Última hora incendios en España en directo | Castilla y León rebaja a dos los incendios en IGR 2
Castilla y León cerró el viernes con 'dos grandes incendios forestales' tras una jornada "muy favorable", aunque mantiene cuatro fuegos en gravedad 1 y otros cinco activos, pero en nivel 0. Permanecen en el índice más grave en León los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro, mientras que en nivel 1 se encuentran Barniedo de la Reina y La Baña, en la provincia de León, el de Porto (Zamora) y el de Cardaño de Arriba, en Palencia.
Por otra parte, la Comunidad registra otros cinco incendios activos, pero en gravedad 0, en Anllares del Sil, Yeres y Torre de Babia, en la provincia de León, en San Pedro de Cansoles (Palencia) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora).
Última hora incendios en España en directo | Bomberos forestales encienden las calles de Soria
Cerca de 400 personas han participado en la manifestación celebrada en Soria liderada por los bomberos forestales de la provincia para rendir homenaje al compañero de Soria fallecido en León y reivindicar "mejores condiciones y más medios" en la extinción de incendios. Multitud de bomberos forestales, con uniforme y equipos de protección individuales, han marchado por las calles de Soria al grito de "Mañueco, Quiñones y Arranz, dimisión" y arropados por los aplausos y agradecimiento a su trabajo de cientos de sorianos.
Durante la marcha, el cielo de Soria se ha iluminado con las luces de los frontales, las bengalas y el humo de las motosierras para denunciar la "nefasta y negligente" gestión del Gobierno Autonómico en cuanto a los incendios.
Última hora incendios en España en directo | 393.279 hectáreas afectadas en 2025
El Ministerio para la Transición Ecológica estima en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en todo este año 2025 hasta el pasado día 24. La superficie de algunos grandes incendios registrados en Castilla y León y Galicia no se encuentra incluida a fecha de la publicación de este informe, pero, a falta de esos datos, se ha estimado el área a través del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
Así, sumando las cifras aportadas por las comunidades, que alcanzan las 99.369,32 hectáreas, y las estimadas por el EFFIS el cálculo total arroja una estimación de 393.278,99 ha.
Última hora incendios en España en directo
Buenos días y gracias por seguir la última hora de los incendios en España en directo en Antena 3 Noticias.
