Última hora incendios en España en directo: Noche crítica en Almería y Galicia firma su peor verano desde 2006

En España hay un total de 12 incendios activos, la mayoría con previsión favorable. El incendio que se ha generado en Lubrín, en Almería, durante la tarde ha cambiado la dirección del viento y ha complicado las labores de extinción. El origen de este incendio apunta a que podría deberse a un fallo en una línea eléctrica, aunque todavía se está investigando.

Después de dejar más de 350.000 hectáreas calcinadas, la oleada de incendios empieza a remitir y ya no hay ninguna persona desalojada. Según protección civil, en Castilla y León solo queda un incendio que acapara la mayor atención: es el de Fasgar, en León.

Por su parte, el presidente Mañueco ha comparecido este viernes en las Cortes para explicar su gestión. Ha defendido el operativo y ha señalado que uno de los mayores problemas han sido las condiciones excepcionales del clima. Sus argumentos no han convencido a la oposición, que sigue pidiendo que dimita.

Con todos los incendios controlados o estabilizados, en Galicia empiezan a hacer balance. Este mes de agosto se han quemado allí unas 96.500 hectáreas, casi todas en Ourense. Ha sido el peor verano en Galicia desde el año 2006. En Ourense 10 municipios han perdido la mitad de su territorio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com