Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión

Tras la polémica con el gesto de los bomberos forestales el pasado miércoles, Mañueco ha vuelto a aparecer. Ha sido en una comparecencia en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios. El presidente ha defendido el operativo y ha señalado a las condiciones excepcionales del clima como uno de los mayores problemas. La oposición, en cambio, mantiene que su única salida es la dimisión.

La oposición exige su dimisión y nuevas elecciones

Buena parte de su intervención inicial la ha dedicado en defender la gestión en la lucha contra los incendios: "Respondimos con los medios previstos en el operativo sin regatear ningún esfuerzo". Señala que esto es un problema nacional, no autonómico, y lamenta que se haya politizado. "No es el momento de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios".

Pero desde la oposición no ha habido tregua. Muchos de los grupos le han exigen directamente que se vaya.: "A usted solo le queda una salida honesta, que es dimitir", le espetaba Patricia Gómez, Portavoz del PSOE.

Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos, ha exigido nuevas elecciones: "No tienen ustedes vergüenza, y lo que tienen que hacer es convocar elecciones". El presidente autonómico también ha recibido críticas del que fue su socio de Gobierno, David Hierro, portavoz de Vox: "Son ustedes la orquesta del Titanic". Quien también ha tirado flechas al Gobierno Central: "¿Y dónde estaba el Estado para proteger a los ciudadanos?". Mañueco por su parte, ha acusado tanto a Vox como a Podemos de acorralarle: "Hoy aquí les vemos de la mano una vez más".

Ha sido un pleno intenso, con cruces de acusaciones y en el que no se ha llegado a ningún acuerdo. Preguntado por los periodistas sobre si tiene intenciones de cesar al consejero de medio ambiente, Juan Carlos Suáres-Quiñones, Mañueco no ha querido responder: "Ya he dado explicaciones, hoy era el día de dar las explicaciones en la cámara".

