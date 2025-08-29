Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Castilla y León

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión

Mañueco estaba citado hoy para dar explicaciones por su gestión. Él ha defendido el operativo y ha señalado a las condiciones excepcionales del clima como uno de los mayores problemas. La oposición cree que su única salida es la dimisión.

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Tras la polémica con el gesto de los bomberos forestales el pasado miércoles, Mañueco ha vuelto a aparecer. Ha sido en una comparecencia en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios. El presidente ha defendido el operativo y ha señalado a las condiciones excepcionales del clima como uno de los mayores problemas. La oposición, en cambio, mantiene que su única salida es la dimisión.

La oposición exige su dimisión y nuevas elecciones

Buena parte de su intervención inicial la ha dedicado en defender la gestión en la lucha contra los incendios: "Respondimos con los medios previstos en el operativo sin regatear ningún esfuerzo". Señala que esto es un problema nacional, no autonómico, y lamenta que se haya politizado. "No es el momento de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios".

Pero desde la oposición no ha habido tregua. Muchos de los grupos le han exigen directamente que se vaya.: "A usted solo le queda una salida honesta, que es dimitir", le espetaba Patricia Gómez, Portavoz del PSOE.

Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos, ha exigido nuevas elecciones: "No tienen ustedes vergüenza, y lo que tienen que hacer es convocar elecciones". El presidente autonómico también ha recibido críticas del que fue su socio de Gobierno, David Hierro, portavoz de Vox: "Son ustedes la orquesta del Titanic". Quien también ha tirado flechas al Gobierno Central: "¿Y dónde estaba el Estado para proteger a los ciudadanos?". Mañueco por su parte, ha acusado tanto a Vox como a Podemos de acorralarle: "Hoy aquí les vemos de la mano una vez más".

Ha sido un pleno intenso, con cruces de acusaciones y en el que no se ha llegado a ningún acuerdo. Preguntado por los periodistas sobre si tiene intenciones de cesar al consejero de medio ambiente, Juan Carlos Suáres-Quiñones, Mañueco no ha querido responder: "Ya he dado explicaciones, hoy era el día de dar las explicaciones en la cámara".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Abascal, sobre la llegada del Open Arms a Canarias: "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO"

Open Arms

Publicidad

España

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión

Torres replica Abascal que Open Arms es barco de rescate: "Si rescatara a sus padres o hijos ¿querría también hundirlo?"

Open Arms responde a la ofensiva de Abascal: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al valle del Jerte, zona afectada por los incendios, a 29 de agosto de 2025, en Rebollar, Cáceres, Extremadura

La reflexión de Felipe VI en su visita a las zonas afectadas por los incendios: "Los planes sirven hasta que la realidad los desborda"

Fernando Clavijo, presidente de Canarias
Migración

Clavijo pide a las CCAA que "no obstaculicen" el cumplimiento de la ley y la derivación de los menores migrantes no acompañados

Fachada del PP en Huesca
Vandalismo

Vandalizan la sede del PP en Huesca con pintadas, huevos y dos pollos muertos

El político Manuel Fraga
Manuel Fraga

Dos décadas de la renuncia de Manuel Fraga a presentarse de nuevo a la presidencia de la Xunta

Manuel Fraga ha sido el presidente de la Xunta de Galicia que más tiempo ha ocupado este cargo. El exdirigente gallego ocupó cargos públicos relevantes durante el franquismo, la Transición y la democracia.

Open Arms
Open Arms

Abascal, sobre la llegada del Open Arms a Canarias: "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO"

El buque de la ONG Open Arms ha atracado este miércoles en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. La llegada de la embarcación, dedicada al rescate de migrantes en alta mar, ha desatado la polémica por las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha mostrado su rechazo en la red social X.

España alcanza su objetivo y destina el 2% del PIB en gasto en defensa, según la OTAN

España alcanza su objetivo y destina el 2% del PIB en gasto en defensa, según la OTAN

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan a varios niños mientras visitan un colegio público de la parroquia de Medieros, en Monterrei (Ourense)

Los reyes Felipe VI y Letizia agradecen la labor "solidaria" y "admirable" de los efectivos que combaten los incendios en Galicia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios y de "fabricar una versión distorsionada de la realidad"

Publicidad