Dónde han caído el bote de 62,5 millones de La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 28 de agosto de 2025

Este jueves 28 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Lotería Nacional, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 28 de agosto de 2025 es el 17878. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 13 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 28 de agosto de 2025 ha premiado al día 19 JUN 1986, siendo el número de la suerte el 05.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 28 de agosto de 2025 es 02, 07, 08, 09, 18, 22, 32, 38, 39, 41, 42, 49, 53, 57, 66, 70, 71, 72, 75, 77.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 28 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El viernes, 29 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 28 de agosto de 2025 ha agraciado al número 43920 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 12131. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 0, 1 y 9.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 28 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 11 23 38 39 46 y 49, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 209 de MADRID, situada en Ferraz, 29.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 28 de agosto de 2025 ha sido para el número 06 22 34 38 43 y 46, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 2. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 52.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe UN boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 62.701.970,91 euros, dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 20 de BURGOS, situada en C.C. Carrefour-El Mirador, local 33.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 7 de CIUDAD REAL, situada en Prado, 2. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 225 de BARCELONA y en la Nº 336 de MADRID.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, jueves 28 de agosto de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 06 07 11 15 16 35 y el dream 5.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com