Asesinato a sangre fría en Alaquàs (Valencia): recibe varios disparos en la puerta de su casa

La tranquilidad de un edificio en el barrio de Alaquàs (Valencia) se rompió el miércoles por la tarde con un crimen que ha conmocionado a vecinos y autoridades. Un hombre fue asesinado a tiros en la misma puerta de su vivienda, tras recibir varios disparos a bocajarro.

Según los vecinos, el agresor llamó al timbre del domicilio y fue el hijo de la víctima quien abrió la puerta. El sospechoso preguntó directamente por el padre. En ese mismo momento, cuando la víctima acudió a la entrada, recibió varios disparos desde corta distancia. "Le disparó desde la puerta", cuenta una vecina.

Algunas balas impactaron en su cuello y una en el corazón del hombre, provocándole la muerte en el acto. Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar, no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Tras cometer el crimen, el autor huyó rápidamente del lugar en un coche rojo. El hombre ya ha sido localizado por la Policía Nacional. Se trataba de un exconvicto que ya había amenazado anteriormente a la víctima. Una vecina, cuenta a un equipo de Antena 3 Noticias que el sospechoso le habría dicho a la víctima que en cuanto saliese de la cárcel "le iba a matar".

Todo apunta a que se trata de un posible ajuste de cuentas relacionado con el pasado del fallecido, que contaba con antecedentes por delitos de drogas. No obstante, también se investiga otra posible motivación: celos, ya que ambos hombres habrían mantenido una relación sentimental con la misma mujer. "Podría ser por una venganza", apunta la vecina.

También reconoce que en el barrio están "asustados" por el nivel de violencia. La Policía Nacional ha anunciado un refuerzo temporal de la vigilancia en la zona para tranquilizar a los residentes, mientras se continúa con la investigación para localizar y detener al autor del homicidio.

