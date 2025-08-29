Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Tiroteo en Valencia

Asesinato a sangre fría en Alaquàs (Valencia): recibe varios disparos en la puerta de su casa

El asesino llamó al timbre, preguntó por la víctima y le disparó a quemarropa. La Policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas o un crimen por celos.

Lugar del crimen en Alaquàs

Asesinato en Alaquàs (Valencia) | Europa Press

Publicidad

Ángela Herrero
Publicado:

La tranquilidad de un edificio en el barrio de Alaquàs (Valencia) se rompió el miércoles por la tarde con un crimen que ha conmocionado a vecinos y autoridades. Un hombre fue asesinado a tiros en la misma puerta de su vivienda, tras recibir varios disparos a bocajarro.

Según los vecinos, el agresor llamó al timbre del domicilio y fue el hijo de la víctima quien abrió la puerta. El sospechoso preguntó directamente por el padre. En ese mismo momento, cuando la víctima acudió a la entrada, recibió varios disparos desde corta distancia. "Le disparó desde la puerta", cuenta una vecina.

Algunas balas impactaron en su cuello y una en el corazón del hombre, provocándole la muerte en el acto. Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar, no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Tras cometer el crimen, el autor huyó rápidamente del lugar en un coche rojo. El hombre ya ha sido localizado por la Policía Nacional. Se trataba de un exconvicto que ya había amenazado anteriormente a la víctima. Una vecina, cuenta a un equipo de Antena 3 Noticias que el sospechoso le habría dicho a la víctima que en cuanto saliese de la cárcel "le iba a matar".

Todo apunta a que se trata de un posible ajuste de cuentas relacionado con el pasado del fallecido, que contaba con antecedentes por delitos de drogas. No obstante, también se investiga otra posible motivación: celos, ya que ambos hombres habrían mantenido una relación sentimental con la misma mujer. "Podría ser por una venganza", apunta la vecina.

También reconoce que en el barrio están "asustados" por el nivel de violencia. La Policía Nacional ha anunciado un refuerzo temporal de la vigilancia en la zona para tranquilizar a los residentes, mientras se continúa con la investigación para localizar y detener al autor del homicidio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Publicidad

Sociedad

Los corredores son perseguidos por los toros durante el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes este jueves.

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo

Bomberos en el incendio en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León

Última hora incendios en España en directo: Varios vecinos desalojados tras declararse un incendio en Lubrín (Almería)

Imagen de archivo de un de un desfile por el Día de las Fuerzas Armadas

Alemania da luz verde al nuevo servicio militar voluntario: ¿volverá la mili a España?

Rescate extremo incendio Ourense
Incendios

Los Reyes agradecen al agente el rescate in extremis de una familia de ganaderos de las llamas

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Lugar del crimen en Alaquàs
Tiroteo en Valencia

Asesinato a sangre fría en Alaquàs (Valencia): recibe varios disparos en la puerta de su casa

El asesino llamó al timbre, preguntó por la víctima y le disparó a quemarropa. La Policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas o un crimen por celos.

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: Graf Zeppelin aterriza en Lakehurst
Efemérides

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 29 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Bomberos observan el incendio foresta en La Baña

Mejoran los incendios en España, pero Fasgar y Berlanga del Bierzo fuerzan evacuaciones y amenazan viviendas

rescato en un incendio de Galicia

Rescatados de las llamas en su granja: “Pensábamos que no salíamos vivos de allí"

Ciberataque al Ayuntamiento de Elche: los hackers exigen un rescate millonario

Ciberataque al Ayuntamiento de Elche: los hackers exigen un rescate millonario

Publicidad