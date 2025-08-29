Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vandalizan la sede del PP en Huesca con pintadas, huevos y dos pollos muertos

La fachada del PP ha amanecido con pintura roja y huevos y varios folletos del Instituto Aragonés de la Mujer y otro que ponía "Viva Putin".

Fachada del PP en Huesca

Fachada del PP en HuescaPP

Neila Gallego
La Policía Nacional investiga el ataque producido contra la sede del Partido Popular en Huesca. La fachada del partido ha amanecido con pintura roja y huevos donde en la puerta han dejado dos pollos muertos que habían rellenado con papeles.

Los hechos han ocurrido en el número 4 de la calle Saturnino López Novoa, en Huesca. Según el partido, el ataque se produjo la pasada medianoche e inmediatamente se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que recogió las pruebas y que está estudiando las cámara de la zona para identificar al autor o autores del acto vandálico.

En el ataque arrojaron en la fachada y puerta del partido pintura roja y huevos. La huevera la dejaron en el suelo, así como dos pollos y varios papeles. Entre los folletos se encontraban algunos del Instituto Aragonés de la Mujer y otro en el que ponía "Viva Putin".

El presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, ha lamentado y condenado el ataque que "atenta contra los valores democráticos de convivencia y respeto". Asimismo, ha mostrado su deseo de que las pesquisas policiales den pronto sus frutos y se localice a los responsables de este suceso, que ha calificado de "extraño".

Desde el PSOE Alto Aragón han condenado el ataque producido en la fachada del PP. "Condenamos el ataque a la sede del PP en Huesca. Cualquier acto de este tipo es reprobable. Nuestras sedes han sido objetivo de los vándalos en el pasado, y tanto entonces como ahora el mensaje es claro: la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática como la nuestra", han publicado en X, antes Twitter.

