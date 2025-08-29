Vandalizan la sede del PP en Huesca con pintadas, huevos y dos pollos muertos

La Policía Nacional investiga el ataque producido contra la sede del Partido Popular en Huesca. La fachada del partido ha amanecido con pintura roja y huevos donde en la puerta han dejado dos pollos muertos que habían rellenado con papeles.

Los hechos han ocurrido en el número 4 de la calle Saturnino López Novoa, en Huesca. Según el partido, el ataque se produjo la pasada medianoche e inmediatamente se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que recogió las pruebas y que está estudiando las cámara de la zona para identificar al autor o autores del acto vandálico.

En el ataque arrojaron en la fachada y puerta del partido pintura roja y huevos. La huevera la dejaron en el suelo, así como dos pollos y varios papeles. Entre los folletos se encontraban algunos del Instituto Aragonés de la Mujer y otro en el que ponía "Viva Putin".

El presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, ha lamentado y condenado el ataque que "atenta contra los valores democráticos de convivencia y respeto". Asimismo, ha mostrado su deseo de que las pesquisas policiales den pronto sus frutos y se localice a los responsables de este suceso, que ha calificado de "extraño".

Desde el PSOE Alto Aragón han condenado el ataque producido en la fachada del PP. "Condenamos el ataque a la sede del PP en Huesca. Cualquier acto de este tipo es reprobable. Nuestras sedes han sido objetivo de los vándalos en el pasado, y tanto entonces como ahora el mensaje es claro: la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática como la nuestra", han publicado en X, antes Twitter.