Encierros
Once heridos en el sexto día de encierros de San Sebastián de los Reyes
En este séptimo encierro se han registrado un total de 11 heridos en San Sebastián de los Reyes.
Tras una semana intensa, los vecinos y visitantes siguen aguantando el ritmo a base de fiesta en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Las calles y gradas de la Plaza de Toros se han llenado de gente que ha querido disfrutar de los encierros de Madrid' y 'la Pamplona chica'. Más de 500 efectivos de seguridad y emergencias velan por que todo transcurra lo mejor posible.
Estos días atrás ha habido de todo, desde carreras limpias y rápidas a momentos de máxima tensión con la manada separada y algún susto grave. El jueves, cuarto encierro diurno, tuvo como protagonistas a los Salvador Domecq, y parecía que iba a ser el más tranquilo, pero Protección Civil tuvo trabajo con un herido grave por asta en el glúteo, que terminó en quirófano, y seis corredores más con lesiones leves por caídas. El encierro duró cerca de 2 minutos y los participantes superaron los 2.200.
El séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes se ha saldado con 11 heridos, de ellos nueve leves, que ya han sido dados de alta, y otros dos que están siendo evaluados en los hospitales de campaña tras haber sufrido dos traumatismos fuertes, uno en la pierna y el otro en el brazo. Así lo ha indicado al término del encierro el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.
La carrera ha durado 2:29 minutos y han participado alrededor de 2.800 corredores, que se han puesto delante de los toros de las ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez. Martínez ha ensalzado que en lo que va de semana de fiestas los encierros han dejado únicamente un herido por asta de toro y, en general, no ha habido heridos graves en ningún encuentro.
Un herido por asta durante el encierro de ayer
Durante el cuarto encierro, un joven recibió un varetazo y fue llevado a quirófano. Asimismo, seis personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios. Durante los días anteriores ha habido de todo: el jueves tuvo como protagonistas a los Salvador Domecq. Dicho encierro se saldó con un herido grave por asta en el glúteo, que terminó en quirófano, y seis corredores más con lesiones leves por caídas.
El miércoles, los toros de Casasola protagonizaron la carrera más larga de la semana y trajo consigo diez lesionados, todos por caídas, y dos que necesitaron atención médica avanzada.
El martes, la ganadería Carlos Núñez dejó marca con un recorrido fugaz, pero los toros se separaron de la manada y sembró la incertidumbre. Por suerte, no hubo que lamentar heridos por asta de toro.
De la misma manera, la primera carrera, la del lunes, dejó tan solo golpes leves y dos hospitalizados.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Duración del encierro
Aunque un toro se ha quedado rezagado, han entrado todos rápidamente en este encierro de San Sebastián de los Reyes. En total el encierro ha durado 1 minuto y 41 segundos.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Balance de heridos
Un resumen del parte médico de estos seis días de encierros:
- Lunes: Siete heridos leves, dos de ellos con un traumatismo craneoencefálico severo, y otro con cuatro costillas rotas y una afección pulmonar. Ambos fueron derivados al Hospital Infanta Sofía donde ya están dados de alta.
- Martes: Siete heridos leves, todos recibieron el alta médica tras la carrera
- Miércoles: Diez heridos leves, dos de ellos tuvieron que ser atendidos en el puesto médico avanzado
- Jueves: Seis heridos leves y un herido grave por asta de toro. Este último tuvo que ser intervenido en quirófano donde el toro le causó una herida en el glúteo de 15 centímetros y le provocó un esguince en el tobillo izquierdo
- Viernes: Siete asistencias, seis dadas de alta al momento y una enviada a quirófano tras un varetazo
- Sábado: 11 heridos, nueve asistencias leves
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Duraciones carreras
En cuanto al tiempo que tardaron los reses desde que salen de los corralillos hasta la plaza municipal varía en grandes intervalos en los encierros de San Sebastián de los Reyes 2025:
- Lunes: Sigue siendo uno de los días más rápidos con 1 minuto y 46 segundos
- Martes: El más veloz de todos. Los de Carlos Núñez se llevan, de momento, el encierro con menor duración con 1 minuto y 41 segundos.
- Miércoles: El más largo hasta la fecha. La caída de un toro provocó su retraso a la plaza completando el recorrido en dos minutos y cincuenta y siete segundos.
- Jueves: Un encierro con una manada compacta y sin detenerse. Llegaron a los corralillos un minuto antes que el día anterior, con 1 minuto y 57 segundos.
- Viernes: Uno de los más rápidos también con 1 minuto y 49 segundos
- Sábado: 1 minuto y 41 segundos
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Dos heridos de esta semana
Dos heridos, dos corredores que explican cómo se encuentran días después de haber sido heridos por toros durante dos encierros. Alfredo explica que tiene cuatro costillas rotas, una cerca del pulmón, varios hematomas y dos puntos en la cabeza. El toro le arrolló durante el encierro del pasado lunes en San Sebastián de los Reyes. "La coleta hay que cortársela, pero a los encierros seguiré viniendo. Correr no porque ya me ha llegado la señal definitiva, pero seguiré viniendo", explica Alfredo, un corredor que fue herido el lunes.
Ander también fue herido con los toros del jueves en San Sebastián de los Reyes. "Intenté colocarme, pero había gente detrás y cuando me di cuenta ya estaba en el aire", explica.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Nueve asistencias
Pedro Martínez, de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, ha informado del balance de este séptimo encierro en el sexto día. Según ha informado, ha sido un encierro limpio con una participación de 2.800 personas y nueve asistencias por caídas leves y contusiones. Sin traslado de heridos.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Calles abarrotadas por corredores
Las calles de San Sebastián de los Reyes se encuentran abarrotadas después de celebrarse el encierro. En total ha habido una participación de 2.800 corredores.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Así ha sido el encierro
Los toros en este encierro de San Sebastián de los Reyes han acompañado a los bueyes con nobleza, mientras los bueyes tiran hacia adelante. Ha sido una carrera muy limpia sin incidentes.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Duración del encierro
Concluye el penúltimo encierro de San Sebastián de los Reyes. Los toros ya se encuentran en el ruedo antes de entrar en los corrales. Aunque un toro se ha quedado rezagado, han entrado todos rápidamente. En total el encierro ha durado 1 minuto y 41 segundos.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Concluye el encierro
Concluye el penúltimo encierro de San Sebastián de los Reyes.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Sale el cohete
Sale el cohete que da inicio al penúltimo encierro de San Sebastián de los Reyes y los toros arrancan su inicio en el recorrido.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Seis toros
Son seis toros los que salen en este encierro en San Sebastián de los Reyes con la peculiaridad de que son dos ganaderías: las de Ángel Sánchez y Hermanos García Jiménez. Se tratan de los toros que corren en este penúltimo encierro.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Menos de media hora para que comience
Quedan tan solo 15 minutos para que comience el sexto encierro de San Sebastián de los Reyes. Desde Antena 3 Noticias puedes seguirlo en directo.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Ganadería del encierro
Este sábado se celebra el sexto encierro en San Sebastián de los Reyes con los toros de las ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez. El encierro comienza como todos los días de esta semana, a las 11:00 horas y se podrá ver en directo desde Antena 3 Noticias.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Recorrido del encierro
Los encierros en San Sebastián de los Reyes comienzan en los corrales de Suelta. Precisamente, desde ahí, salen los toros en dirección a la plaza. Atraviesan un total de nueve tramos: el primero abarca desde Leopoldo Gimeno hasta Real Vieja, donde la manada comienza a trotar y donde se coge la velocidad progresivamente. Aquí, el público espera con ansia, aunque en esta parte no suele haber muchos corredores.
El segundo tramo va desde Real Vieja hasta la Curva de Postas. En esta parte del recorrido, ya hay un aumento de la velocidad. Es el tramo ideal para corredores que no tengan las condiciones físicas tan óptimas como los que corren en partes más implicadas.
En el tercer y cuarto tramo, se llega a la curva de la calle Real. Esta curva está frecuentada por corredores locales. El ritmo de la carrera aquí ya es muy vertiginoso, por lo que es más peligroso y puede pasar que un toro se desvíe de la trayectoria. Debe estar frecuentado por corredores más profesionales.
La recta final son el sexto y séptimo tramo, donde se recorren las calles Real y Estafeta, los más concurridos. Se caracteriza por ser una larga recta donde los toros corren a gran velocidad pero se templan, y esto permite a los corredores disfrutar de una carrera más prolongada y llena de adrenalina. Es también, donde más golpes y caídas se registran.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | A qué hora comienza
La temporada taurina 2025 en San Sebastián de los Reyes celebra su sexta jornada de festejos con este sexto encierro. El encierro comienza a las 11:00 horas, aunque podrás seguirlo desde aquí antes de la hora.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Horarios de este sábado
Este es el itinerario de hoy sábado en las fiestas de San Sebastián de los Reyes:
- 10:00 h - Misa Funeral y de Honras por todos los difuntos de la localidad en el cementerio municipal.
- 10:00 h - Pasacalles de la Banda de Música Municipal por el recorrido del encierro.
- 10:00 a 15:00 h - Pasacalles con la charanga Xoxongorri por las calles del casco antiguo y plaza de Toros.
- 10:30 h - Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios en la calle Real con calle Postas.
- 11:00 h - Séptimo encierro de las Fiestas con toros pertenecientes a las ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez.
- 11:15 h - Suelta de reses en la Plaza de Toros, destinadas a capea general.
- 1:00 a 14:30 h - Sanse Summer Cup 2025. Asociación Fútbolchapas, en el centro cívico Pepe Viyuela. Avenida de Tenerife, 7.
- 12:00 a 14:00 h - Talleres infantiles y cañón de espuma. Organizado por la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 12:00 h - Actuación musical de la compañía Aires Flamencos. Organizado por la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 12:30 h - Encierro infantil por la calle Estafeta hasta la Plaza de Toros. Organizado por la Peña Estafeta y La Tercera.
- 12:30 h - Fiesta de la espuma en la calle Postas. Organizado por la Peña Taurina Postas.
- 13:00 h - Tapa organizada por la Peña Los Amigos. Plaza de la Fuente.
- 13:00 h - Degustación de migas con cada consumición. Organizado por la Peña La Tercera. Calle Francisco Muñoz (Parque Rojo).
- 13:00 h - Encierro infantil por la calle Postas. Organizado por la Peña Taurina Postas.
- 13:00 h - Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado por con la charanga Xoxongorri. Colabora Peña El Remedio.
- 13:00 h - Pasacalles por el casco antiguo. Organizado por la Peña El Remedio.
- 13:00 h - Concierto de Rubén Madrid. Plaza de la Constitución.
- 13:20 a 14:00 h - Encierros con toros hinchables en la avenida plaza de Toros. Organizado por la Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos.
- 14:00 h - Encierro infantil por la calle Real. Organizado por la Peña Taurina San Sebastián.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Quinta jornada
Las calles y gradas de la Plaza de Toros se han llenado de gente durante el viernes por el quinto encierro que ha querido disfruta de los encierros de Madrid' y 'la Pamplona chica'. Más de 500 efectivos de seguridad y emergencias velan por que todo transcurra lo mejor posible.
Un encierro bastante rápido de un minuto y cuarenta y nueve segundos en la calle. El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha informado del número de asistencias: 7. Seis de ellas serán dadas de altas, mientras que otro ha recibido un varetazo y ha sido llevado a quirófano.
Encierros de San Sebastián de los Reyes
Buenos días y gracias por seguir en directo el sexto encierro de San Sebastián de los Reyes. Este sábado se celebra con los toros de las ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez.
