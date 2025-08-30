Once heridos en el sexto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Tras una semana intensa, los vecinos y visitantes siguen aguantando el ritmo a base de fiesta en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Las calles y gradas de la Plaza de Toros se han llenado de gente que ha querido disfrutar de los encierros de Madrid' y 'la Pamplona chica'. Más de 500 efectivos de seguridad y emergencias velan por que todo transcurra lo mejor posible.

Estos días atrás ha habido de todo, desde carreras limpias y rápidas a momentos de máxima tensión con la manada separada y algún susto grave. El jueves, cuarto encierro diurno, tuvo como protagonistas a los Salvador Domecq, y parecía que iba a ser el más tranquilo, pero Protección Civil tuvo trabajo con un herido grave por asta en el glúteo, que terminó en quirófano, y seis corredores más con lesiones leves por caídas. El encierro duró cerca de 2 minutos y los participantes superaron los 2.200.

El séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes se ha saldado con 11 heridos, de ellos nueve leves, que ya han sido dados de alta, y otros dos que están siendo evaluados en los hospitales de campaña tras haber sufrido dos traumatismos fuertes, uno en la pierna y el otro en el brazo. Así lo ha indicado al término del encierro el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.

La carrera ha durado 2:29 minutos y han participado alrededor de 2.800 corredores, que se han puesto delante de los toros de las ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez. Martínez ha ensalzado que en lo que va de semana de fiestas los encierros han dejado únicamente un herido por asta de toro y, en general, no ha habido heridos graves en ningún encuentro.

Un herido por asta durante el encierro de ayer

Durante el cuarto encierro, un joven recibió un varetazo y fue llevado a quirófano. Asimismo, seis personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios. Durante los días anteriores ha habido de todo: el jueves tuvo como protagonistas a los Salvador Domecq. Dicho encierro se saldó con un herido grave por asta en el glúteo, que terminó en quirófano, y seis corredores más con lesiones leves por caídas.

El miércoles, los toros de Casasola protagonizaron la carrera más larga de la semana y trajo consigo diez lesionados, todos por caídas, y dos que necesitaron atención médica avanzada.

El martes, la ganadería Carlos Núñez dejó marca con un recorrido fugaz, pero los toros se separaron de la manada y sembró la incertidumbre. Por suerte, no hubo que lamentar heridos por asta de toro.

De la misma manera, la primera carrera, la del lunes, dejó tan solo golpes leves y dos hospitalizados.

