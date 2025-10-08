Antena 3 LogoAntena3
Una nueva vida

Kazim rompe con Ferit para siempre y le prohíbe volver a acercarse a Seyran

El padre de Seyran, más firme que nunca, ajusta cuentas con Ferit en el hospital y le deja claro que su relación con su hija ha terminado para siempre.

Kazim

Ferit, desesperado por redimirse, ha intentado ganarse el perdón de Kazim recordándole los lazos que los unieron en el pasado. Sin embargo, el nuevo Kazim, implacable y dolido, le ha dejado claro que la deuda entre ellos está saldada.

El padre de Seyran le ha reprochado cada humillación y cada herida, recordándole el daño causado a su hija. Con firmeza, Kazim le ha ordenado desaparecer de sus vidas y no volver a confundirla jamás. Ferit se marcha destrozado, consciente de que su historia con Seyran ha llegado a su fin.

Antena 3» Vídeos

Vídeos

“Nadie se preocupa por mí”: Bahar encuentra una carta de despedida de Umay y teme lo peor

Bahar se desespera al descubrir la carta de despedida de Umay

"Fui incapaz de dormir esa noche": así fue el primer encuentro entre Jeremy Allen White y Bruce Springsteen

Jeremy Allen White revela su emoción al conocer a Bruce Springsteen

Andrés y Digna

Digna rompe su silencio: “Pedro dejó morir a Jesús y me hizo callar por miedo”

Jeremy Allen White habla sobre el precio de la fama: "Lo estoy asumiendo bien"
El Hormiguero

Jeremy Allen White se sincera en El Hormiguero sobre la fama: "He aprendido a llevarla con calma"

Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano
ARGUIÑANO

El aperitivo más refrescante de Arguiñano: bocados de pepino, pastrami y queso cremoso

Lourdes Montes
Y ahora Sonsoles

Lourdes Montes rompe su silencio sobre Julián Contreras: “Su cariño no era real, era interesado”

La esposa de Fran Rivera habla por primera vez en televisión sobre el distanciamiento entre su marido y Julián Contreras, y confiesa la decepción que sintió al descubrir su verdadera actitud.

Salmón con patatas y champiñones
ARGUIÑANO

Arguiñano triunfa con su salmón exprés con patatas y champiñones: listo en solo tres minutos

Karlos Arguiñano enseña cómo preparar un delicioso salmón con patatas y champiñones, una receta nutritiva, equilibrada y rápida que combina sabor y salud en apenas unos minutos.

Josefa

Josefa logra una sentencia histórica: cobrará un complemento en su pensión por criar a su nieta

¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra? Al rojo vivo con 24 aciertos en El Rosco

Manu roza el bote de Pasapalabra con 24 aciertos en un Rosco para el recuerdo

La llamativa autoexigencia de Manu en La Pista: “Qué rabia me está dando”

Manu y Rosa se enfrentan a una canción de 1964 en La Pista con resultados inesperados

