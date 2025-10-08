Kazim rompe con Ferit para siempre y le prohíbe volver a acercarse a Seyran

Ferit, desesperado por redimirse, ha intentado ganarse el perdón de Kazim recordándole los lazos que los unieron en el pasado. Sin embargo, el nuevo Kazim, implacable y dolido, le ha dejado claro que la deuda entre ellos está saldada.

El padre de Seyran le ha reprochado cada humillación y cada herida, recordándole el daño causado a su hija. Con firmeza, Kazim le ha ordenado desaparecer de sus vidas y no volver a confundirla jamás. Ferit se marcha destrozado, consciente de que su historia con Seyran ha llegado a su fin.