Una nueva vida
Kazim rompe con Ferit para siempre y le prohíbe volver a acercarse a Seyran
El padre de Seyran, más firme que nunca, ajusta cuentas con Ferit en el hospital y le deja claro que su relación con su hija ha terminado para siempre.
Ferit, desesperado por redimirse, ha intentado ganarse el perdón de Kazim recordándole los lazos que los unieron en el pasado. Sin embargo, el nuevo Kazim, implacable y dolido, le ha dejado claro que la deuda entre ellos está saldada.
El padre de Seyran le ha reprochado cada humillación y cada herida, recordándole el daño causado a su hija. Con firmeza, Kazim le ha ordenado desaparecer de sus vidas y no volver a confundirla jamás. Ferit se marcha destrozado, consciente de que su historia con Seyran ha llegado a su fin.
