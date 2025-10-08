Publicidad
Una nueva vida
Halis sentencia a Orhan en la comisaría: “Que la cárcel te haga un hombre”
El patriarca pierde toda compasión y deja claro que no perdonará a su hijo. Su visita a la comisaría no fue para salvarlo, sino para destruirlo por completo.
Orhan confiaba en que su apellido lo protegería, pero su mundo se derrumba cuando ve entrar a Halis. Su padre no llega con apoyo, sino con desprecio y una condena emocional que lo deja sin fuerzas.
Con una frialdad impactante, Halis le lanza sus palabras más duras y lo abandona a su suerte. Ni los ruegos de Orhan ni la mirada atónita de Ferit logran ablandarlo: su sentencia es tan clara como dolorosa.