ARGUIÑANO
La receta ligera de Karlos Arguiñano: cómo preparar conejo encebollado sin grasa y con mucho sabor
Karlos Arguiñano propone un plato saludable con ingredientes sencillos y sin apenas grasa: conejo encebollado con cebolla dulce, tomate y un toque de laurel.
Esta receta de Cocina abierta de Karlos Arguiñano destaca por su ligereza y sabor. El conejo se dora con ajo, cebolla y tomate, y se cocina lentamente con vinagre, laurel y pimienta para intensificar los aromas.
El resultado es una carne tierna, jugosa y sin grasa añadida, ideal para cuidar la dieta sin renunciar al gusto. Perfecta como plato principal para toda la familia.