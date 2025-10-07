La receta ligera de Karlos Arguiñano: cómo preparar conejo encebollado sin grasa y con mucho sabor

Esta receta de Cocina abierta de Karlos Arguiñano destaca por su ligereza y sabor. El conejo se dora con ajo, cebolla y tomate, y se cocina lentamente con vinagre, laurel y pimienta para intensificar los aromas.

El resultado es una carne tierna, jugosa y sin grasa añadida, ideal para cuidar la dieta sin renunciar al gusto. Perfecta como plato principal para toda la familia.