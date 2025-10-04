Publicidad
Y ahora Sonsoles
El hallazgo del cuerpo de Beatriz Guijarro reabre las incógnitas de su desaparición
El tío abuelo de Beatriz Guijarro lamenta que el cuerpo calcinado apareciera en una zona ya inspeccionada, lo que alimenta las dudas sobre la investigación.
En Y ahora Sonsoles, el tío abuelo de Beatriz Guijarro expresó su desconcierto tras confirmarse que el cuerpo calcinado hallado en Oliva era el de su sobrina-nieta. “Es una arboleda que no es grande, se puede encontrar”, afirmó.
La familia aún mantenía la esperanza de hallarla con vida. El cuerpo apareció junto a su mochila, móvil y tarjeta, en un área revisada previamente, lo que ha generado nuevas preguntas sobre el caso.