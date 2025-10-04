El hallazgo del cuerpo de Beatriz Guijarro reabre las incógnitas de su desaparición

En Y ahora Sonsoles, el tío abuelo de Beatriz Guijarro expresó su desconcierto tras confirmarse que el cuerpo calcinado hallado en Oliva era el de su sobrina-nieta. “Es una arboleda que no es grande, se puede encontrar”, afirmó.

La familia aún mantenía la esperanza de hallarla con vida. El cuerpo apareció junto a su mochila, móvil y tarjeta, en un área revisada previamente, lo que ha generado nuevas preguntas sobre el caso.