Una nueva vida
Ferit se derrumba ante Seyran y le ruega: “Solo tú puedes salvar a mi padre”
Ferit, al límite y consumido por la culpa, busca consuelo en Seyran. Le suplica que interceda ante su padre para salvar a Orhan, enfrentándola a un duro dilema.
Ferit, hundido y sin fuerzas, se ha mostrado completamente vulnerable ante Seyran. Entre lágrimas, le ha confesado su soledad y culpa, rogándole que lo ayude a evitar la ruina de su familia.
Su desesperación ha sido tan intensa que le ha prometido que le deberá la vida si logra convencer a su padre de retirar la denuncia. Seyran, conmocionada por la súplica, deberá decidir si sigue siendo fiel a su familia o si extiende la mano al hombre que ama.