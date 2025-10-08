El colapso de Nükhet desata el caos familiar: Halis y Şehmuz temen por su salud mental

La tensión en la familia Korhan alcanza su punto más crítico. Halis, decidido a poner orden tras la detención de Orhan, reniega de su hijo e intenta recuperar a Nükhet, pero la presión resulta insoportable. Ante su padre y Şehmuz, la mujer sufre un episodio que revela sus dos caras: una asustada y otra dominada por el rencor.

Entre lágrimas y gritos, Nükhet confiesa su deseo de venganza contra su padre, reprochándole años de abandono. Tras el estallido, huye desconsolada mientras Halis y Şehmuz quedan atónitos ante la magnitud del problema que enfrentan.