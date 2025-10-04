Mika emociona al público de La Voz con una actuación inesperada y llena de complicidad

Durante las Audiciones a ciegas de La Voz, Mika se animó a cantar ‘Relax’ acompañado por Catalina y con Pablo López al piano. “Quizá esta es la primera vez que alguien puede cantarla conmigo”, confesó.

A pesar de un pequeño error de la talent, Mika reaccionó con ternura: “No te preocupes, yo me encargo”. El gesto emocionó a todos y convirtió la actuación en una de las más especiales de la noche.