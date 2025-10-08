Serter secuestra a Pelin al creer que el bebé es suyo y deja a Ferit destrozado frente a Seyran

La calma de Pelin se ha roto con la llegada inesperada de Serter. Obsesionado con la idea de que el bebé que espera es suyo, la ha acorralado para exigirle una prueba de paternidad. Ante la negativa de ella, ha perdido el control y la ha secuestrado en pleno centro comercial.

Ferit, que ha sacrificado todo por reconocer a ese hijo, ha presenciado la escena junto a Seyran. Cuando descubre que Serter cree ser el padre, su mundo se tambalea. La revelación amenaza con cambiarlo todo entre los protagonistas de Una nueva vida.