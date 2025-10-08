Suna, atrapada en una oscura profecía: la vidente le advierte que más vidas están en peligro

Desesperada por hallar respuestas, Suna acude nuevamente a Fikriye. La vidente la convence de que su felicidad y la de todos depende de cumplir el “primer matrimonio escrito en su destino”, insinuando que debió casarse con Ferit. Además, culpa a Seyran de arrebatarle sus sueños y provocar el dolor de las familias.

Fikriye advierte que la tragedia aún no ha terminado: “Se han perdido vidas y se perderán más”. Suna, perturbada por la profecía, empieza a creer que solo recuperando a Ferit podrá romper el ciclo de muerte y sufrimiento.