Renacer
Naz se rompe y admite su amor por Evren… pero a la persona equivocada
En un momento de vulnerabilidad, Naz se sincera con Bahar y le confiesa lo que siente por Evren, sin saber las consecuencias que esa confesión puede provocar.
Naz, cada vez más afectada por sus emociones, confiesa sus sentimientos hacia Evren. Pero lo hace delante de Bahar, sin medir las implicaciones de su confesión.
El impacto de sus palabras deja entrever que sus emociones están desbordadas. Ahora, queda en el aire cómo reaccionará Bahar ante esa revelación inesperada en Renacer.