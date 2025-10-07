Naz se rompe y admite su amor por Evren… pero a la persona equivocada

Naz, cada vez más afectada por sus emociones, confiesa sus sentimientos hacia Evren. Pero lo hace delante de Bahar, sin medir las implicaciones de su confesión.

El impacto de sus palabras deja entrever que sus emociones están desbordadas. Ahora, queda en el aire cómo reaccionará Bahar ante esa revelación inesperada en Renacer.