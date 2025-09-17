Pasapalabra
Juanra Bonet recibe un zasca inesperado de Roberto Leal... ¡por los premios en sus concursos!
El invitado ha vuelto a ganar en La Pista y ha reclamado un segundo libro como premio.
Juanra Bonet ha vuelto a destacar en La Pista de Pasapalabra, ganando con soltura y cantando ‘Sugar, sugar’. Al reclamar un segundo libro como premio, Roberto Leal ha aprovechado para lanzarle una broma inesperada.
Recordando que en concursos como ¡Boom! o Traitors no se entregan regalos, Roberto ha soltado un zasca que ha sorprendido al invitado. “¡Qué faltón!”, ha dicho el presentador sobre sí mismo entre risas.
