Manu se acerca al bote en Pasapalabra tras un Rosco impecable frente a Rosa

Manu ha vuelto a brillar en El Rosco, logrando 22 aciertos y dejando sin opciones a Rosa, que cometió un error en la letra P y no pudo remontar en su segundo turno. Así de competido ha estado su nuevo duelo en Pasapalabra.

La concursante, con 21 aciertos, asumió riesgos en busca del empate, pero Manu, ya ganador, se lanzó a por el bote de 2.122.000 euros. El vídeo muestra este emocionante desenlace.