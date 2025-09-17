Antena 3 LogoAntena3
El guiño de Rosa a Juanra Bonet al pedirle como comodín en La Pista: “Ése es otro programa”

Pasapalabra

Rosa bromea con Juanra Bonet al hacer un guiño inesperado a uno de sus concursos

Durante La Pista, Rosa ha querido contar con la ayuda de Juanra Bonet, que ya se sabía su canción.

Alberto Mendo
En pleno duelo musical en Pasapalabra, Rosa ha detectado que Juanra Bonet conocía la canción y ha bromeado pidiendo usarlo como comodín. Roberto Leal ha respondido con humor: “Ése es otro programa”.

La frase ha hecho referencia a ¿Quién quiere ser millonario?, presentado por Juanra. Finalmente, Rosa ha acertado el título traduciendo del español al inglés.

