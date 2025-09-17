Publicidad
Pasapalabra
Rosa bromea con Juanra Bonet al hacer un guiño inesperado a uno de sus concursos
Durante La Pista, Rosa ha querido contar con la ayuda de Juanra Bonet, que ya se sabía su canción.
En pleno duelo musical en Pasapalabra, Rosa ha detectado que Juanra Bonet conocía la canción y ha bromeado pidiendo usarlo como comodín. Roberto Leal ha respondido con humor: “Ése es otro programa”.
La frase ha hecho referencia a ¿Quién quiere ser millonario?, presentado por Juanra. Finalmente, Rosa ha acertado el título traduciendo del español al inglés.