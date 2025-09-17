Tura desata su plan más cruel: Çagla y Bahar caen en una emboscada

Çagla y Bahar habían decidido en Renacer unir fuerzas para proteger a Rengin y revelar los oscuros movimientos de Tura. Sin embargo, la exnovia del director del hospital las traicionó, informándole de cada paso.

La trampa se cerró cuando dos hombres las interceptaron, obligándolas a subir a una furgoneta bajo amenazas contra Umay y Uras. Atrapadas y sin rumbo conocido, saben que Tura mueve los hilos de esta pesadilla.