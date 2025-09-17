Carmen frena a Damián: le pide que renuncie a despedirse de Ángela para no herir a Tasio

Carmen se adelanta a los acontecimientos y acude a ver a don Damián antes del funeral de Ángela, madre de Tasio. Sabe que la presencia del patriarca podría desatar un nuevo conflicto familiar.

Aunque Damián insiste en su derecho a darle el último adiós a Ángela, Carmen le advierte que la reacción de su hijo sería devastadora. Para ella, el sacrificio de no acudir es la única vía para mantener la esperanza de reconciliación.