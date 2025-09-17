Susana Uribarri se une a Y ahora Sonsoles y recuerda cómo vivió la maternidad junto a su madre

En su visita al programa, Susana Uribarri repasó algunos de los momentos más relevantes de su carrera y habló de su vida privada, siempre con la discreción que la caracteriza. Recordó la relación con Darek y cómo aquello le distanció de Ana Obregón.

La hija de José Luis Uribarri destacó el apoyo incondicional de su madre, clave para que pudiera compaginar su trabajo con la maternidad. Además, celebró en directo su incorporación como nueva colaboradora del programa Y ahora Sonsoles.