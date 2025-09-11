Antena 3 LogoAntena3
El Rosco más extraño entre Manu y Rosa: un fallo en el último segundo y un triunfo con ‘sólo’ 20 aciertos

Pasapalabra

Manu gana El Rosco más inesperado tras un fallo decisivo de Rosa en el último momento

El duelo entre Manu y Rosa ha estado marcado por la presión, la igualdad y un error final que cambia el rumbo del resultado.

Alberto Mendo
El Rosco de Pasapalabra ha estado muy igualado, con ambos concursantes empatados a 19 aciertos. Manu cometió un fallo, pero Rosa, sin margen de tiempo, se vio obligada a arriesgar.

La concursante gallega dudaba entre dos opciones y respondió justo antes de que se agotara el tiempo. Su error permitió que Manu se llevara la victoria un extremis.

