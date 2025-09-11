Manu gana El Rosco más inesperado tras un fallo decisivo de Rosa en el último momento

El Rosco de Pasapalabra ha estado muy igualado, con ambos concursantes empatados a 19 aciertos. Manu cometió un fallo, pero Rosa, sin margen de tiempo, se vio obligada a arriesgar.

La concursante gallega dudaba entre dos opciones y respondió justo antes de que se agotara el tiempo. Su error permitió que Manu se llevara la victoria un extremis.