Karlos Arguiñano enseña a preparar merluza rebozada con mahonesa verde de forma ligera y sabrosa

La merluza es uno de los pescados más versátiles y saludables, y Karlos Arguiñano lo demuestra con esta receta sencilla de merluza rebozada con mahonesa verde. Una opción ideal para el día a día.

Este plato combina la suavidad del pescado blanco con el toque fresco y cremoso de la mahonesa verde, elaborada con hierbas aromáticas. Una manera sabrosa y ligera de disfrutar del pescado en casa.