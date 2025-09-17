Profesor denuncia la presión por aprobar: “Se está maquillando la realidad en las aulas”

Tras casi tres décadas de experiencia, Alex ha decidido dejar su profesión. Reconoce que la enseñanza siempre ha sido su vocación, pero asegura que ya no soporta cómo se gestiona la educación actualmente.

Considera que el sistema perjudica a los estudiantes brillantes y desmotiva a quienes quieren aprender. Según afirma en Y ahora Sonsoles, muchos profesores comparten la misma preocupación: aprobar a todos sin mérito no es educar.