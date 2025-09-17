Juanra Bonet desata las risas al convertirse en el ventrílocuo de Roberto Leal

Durante este programa de Pasapalabra, Juanra Bonet ha hecho reír a todos con una gamberrada inesperada. Mientras Lucía hablaba, él imitaba los movimientos de boca de Roberto Leal como si fuera un ventrílocuo.

Roberto ha revelado la broma y Lucía, divertida, le ha pedido que se quedara quieto. Ambos coincidieron en que es imposible aburrirse con Juanra en el equipo.