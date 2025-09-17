Publicidad
Juanra Bonet desata las risas al convertirse en el ventrílocuo de Roberto Leal
Lucía Guerrero ha elogiado el buen ambiente junto a Juanra Bonet, justo antes de que el presentador protagonizara un momento cómico que ha sorprendido a todo el plató.
Durante este programa de Pasapalabra, Juanra Bonet ha hecho reír a todos con una gamberrada inesperada. Mientras Lucía hablaba, él imitaba los movimientos de boca de Roberto Leal como si fuera un ventrílocuo.
Roberto ha revelado la broma y Lucía, divertida, le ha pedido que se quedara quieto. Ambos coincidieron en que es imposible aburrirse con Juanra en el equipo.