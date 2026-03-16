“No volverás a ver a Seyran”: la condición de Diyar para aceptar casarse con Ferit

Tras el encontronazo más vergonzoso de su vida con Seyran en lencería, frente a una Diyar destrozada y llena de dudas, Ferit ha sacado un anillo precioso y le ha pedido matrimonio allí mismo. Ha intentado convencerla de que lo que ha pasado ha sido solo una sorpresa y que ella es la única mujer que quiere a su lado: “Por favor, no me dejes sin ti. Te prometo que no volveré a ofenderte”.

Pero Diyar no se ha dejado engañar y no ha pensado dar el "sí" genuinamente. Con el corazón roto, ha aceptado la propuesta pero le ha impuesto una condición: “No volverás a ver a Seyran nunca”.

Diyar ha sido tajante y no ha dejado hueco a las excusas; ha querido borrar a la "musa" de la vida de Ferit para siempre. No le ha importado que acaben de firmar para trabajar juntos; para ella, la única forma de salvar su relación es el contacto cero.

Ferit se ha quedado de piedra al escuchar la exigencia. Ha intentado razonar con ella, recordándole que acaba de convencer a Seyran para trabajar codo con codo en la empresa, pero Diyar no lo ha escuchado. “Arréglalo como sea, pero no la volverás a ver”, le ha soltado.

Mirándolo a los ojos, su novia le ha advertido de que este es un paso enorme y que, una vez que acepte, ya no habrá vuelta atrás. Le ha pedido por última vez que fuera sincero y que le prometiera que Seyran desaparecería de su mapa para siempre.

¿Cuánto tiempo podrá aguantar sin romper su palabra ahora que el destino no deja de poner a Seyran en su camino?