Esme se enfrenta a Kazim y anuncia su divorcio para recuperar su dignidad

Esme, la madre de Seyran y Suna, deja atrás años de sumisión y se presenta ante Kazim con un aire de firmeza. Le comunica que ha decidido divorciarse y que su prioridad ahora son sus hijas, no sufrir más por él.

Frente a Kazim y Zerrin, Esme exhibe su aspecto impecable como símbolo de su nueva fortaleza y le reprocha todo lo que ha soportado. Antes de marcharse, lanza un desafío final al asegurar que, si alguien duda de que debe ser castigado, puede llamar a la policía.