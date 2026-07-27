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Capítulo 96

¿Traicionará Seyran a Ferit? La oferta que puede cambiar sus vidas para siempre

Seyran se encuentra en una encrucijada: los inversores quieren quitar del contrato a Ferit y su oferta, trabajando solo con ella.

Seyran

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Julián López
Julián López
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Cuando todo parecía indicar que Seyran y Ferit estaban más unidos que nunca, una nueva amenaza pone a la joven en una encrucijada.

Seyran está reunida con unos inversores en ausencia de Ferit. Pero ellos no quieren ver al joven Korhan: solo la quieren a ella. Los inversores desean que esta colaboración continúe, pero no con Ferit ni su empresa.

Eliminaremos su nombre del contrato y no se mencionará en absoluto”, le dicen a una Seyran que no entiende qué está pasando. “Queremos trabajar con Seyran Sanli”, le dejan claro.

La oferta está sobre la mesa, pero Seyran tiene que consultarlo con su familia. Cuando los inversores se van, la joven llama a Orhan. Necesita hablar con Ferit urgentemente, pero ni Orhan ha podido ver a su hijo.

Seyran necesita tiempo: o prescinde de Ferit o rescinden el contrato. Es una oportunidad única, y la joven sabe que un tren no suele pasar dos veces. Los minutos avanzan, y cada segundo que se pierde podría ser determinante. ¿Aguantará Seyran a que aparezca Ferit? ¿Será capaz de traicionarle y decidir sin consultarle primero?

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