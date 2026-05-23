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El viaje de Beril Pozam, Suna en Una nueva vida, por Madrid: fotos, comida y sus rincones favoritos

La actriz turca ha pasado unos días en la capital española junto a su compañera de reparto, Öznur Serçeler, quien interpretaba a Asuman.

El viaje de Beril Pozam, Suna en Una nueva vida, por Madrid: fotos, comida y sus rincones favoritos

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Julián López
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Una nueva vida sigue traspasando la pantalla, y esta vez la conexión con nuestro país ha sido más real que nunca. Beril Pozam, la carismática actriz que da vida a Suna, suele compartir en redes sociales sus viajes por el mundo, y nos ha encantado ver imágenes suyas en España: ¡ha visitado Madrid!

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz ha compartido con sus seguidores su entusiasmo por la capital española, dejándose conquistar por el ambiente de sus calles y, cómo no, por su gastronomía. Desde el primer momento, la actriz se ha mostrado como una turista más, combinando las visitas culturales con planes tan castizos como ir de tapas y disfrutar de los rincones con más historia del centro madrileño.

Pero Beril no ha viajado sola, pues con ella aparece Öznur Serçeler, quien interpretaba a Asuman en Una nueva vida. Juntas han disfrutado de todo lo que puede ofrecer Madrid y, sin duda, el momento más icónico de su viaje ha sido su parada en la emblemática Plaza Mayor.

Allí, imitando una de las costumbres más populares de la ciudad, Beril Pozam inmortalizó el momento disfrutando de un tradicional café con leche en la Plaza Mayor, desatando el furor de sus fans españoles. La actriz aprovechó para descubrir sus rincones favoritos y probar numerosas tapas, entre ellas un pincho de tortilla. ¿Le gustará con o sin cebolla?

Lo que parece evidente por las fotos es que Beril Pozam y Öznur Serçeler han disfrutado de Madrid, de su gastronomía, y han firmado un amor con una tierra que disfruta de Una nueva vida cada noche de domingo en Antena 3.

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