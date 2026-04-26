“La mansión será de mi hermana”: el giro maestro de Seyran que humilla a Abidin y protege a los Korhan

Seyran se ha plantado firme ante un Abidin que ya saboreaba su victoria sobre el patriarca. Sin embargo, la joven ha puesto una condición innegociable que ha cambiado las reglas del juego: “La mansión será propiedad de mi hermana Suna”.

De esta manera, Seyran le ha dejado claro a Abidin que no confía en él por no ser de su sangre: "Si un día os separáis, confío en mi hermana. En ti no". Ante la mirada atónita de Ifakat, las hermanas Sanli se han convertido oficialmente en las dueñas del destino de los Korhan.

La tensión ha subido cuando Abidin, creyéndose ya el señor de la casa, ha instado a todos a hacer las maletas: "Id vaciando vuestras habitaciones porque ahora viviremos nosotros aquí". Pero Seyran le ha dado el golpe de gracia legal que nadie esperaba. Aunque ellas poseen la titularidad, Seyran se ha guardado un as en la manga: "Sois los dueños, pero yo tengo el usufructo. Los Korhan seguirán viviendo aquí".

Abidin, sintiéndose traicionado y burlado, ha estallado contra ella: “¿Me has engañado, Seyran?”. Pero la joven no ha dado un paso atrás, recordándole que ella le ha dado la propiedad que tanto ansiaba, aunque no en los términos que él quería para su venganza. "Al final cada uno recibe lo que quiere", ha dicho.

¿Podrá Abidin perdonar este engaño o esta jugada de Seyran será el fin de su amistad para siempre?