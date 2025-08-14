Antena 3 LogoAntena3
“Tú vas a ser el único heredero”: Nükhet comparte sus planes con Kaya para quedarse con todo lo de Halis

El escándalo de la boda no ha sido un accidente. Nükhet lo había planeado todo y ahora lo ha contado, sin arrepentirse de nada.

Nükhet se ha mostrado muy tranquila después de haber arruinado la boda de Suna. Ha dicho que lo ha hecho para proteger a su hijo. “He conseguido salvarte de esa fracasada. He salido como quería”, le ha confesado a Kaya, sin pestañear.

Kaya, en cambio, se ha quedado roto. No entiende cómo su madre ha sido capaz de llegar tan lejos. Le ha preguntado si todo eso ha valido la pena, pero Nükhet no se ha inmutado.

Después, le ha revelado el resto de su plan. Sabe que Halis va a pedir la mano de Pelin para limpiar el escándalo. Pero también sabe que Ferit no lo va a aceptar. “Entonces, tú vas a ser su único heredero”, le ha dicho con una gran sonrisa.

Kaya lo ha entendido todo. Su madre no ha dejado nada al azar. Pero a él no le importa el dinero. Le ha dolido lo que le han hecho a Suna. “Le hemos destrozado la vida. Quiero compensarla de alguna manera”, le ha confesado.

Pero ya es tarde. Nükhet ha recibido noticias: Halis ha echado a Kazim y a su familia de la mansión. Y antes de que Kaya se marchara, le ha dejado claro lo que puede pasar. “No persigas a Suna. Lo que le ha pasado es solo un avance de lo que puedo hacer para destrozarla”, ha advertido. Kaya se ha marchado. Ahora sabe que su madre lo ha arrastrado a una guerra sin salida.

