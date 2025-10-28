Antena 3 LogoAntena3
Renacer 28 de octubre

“La vida no termina cuando tú lo dices”: la lección más poderosa de Bahar sobre no rendirse jamás

Bahar recuerda que a veces la única salida está dentro de uno mismo. Su mensaje emociona a todos.

El quirófano se ha quedado completamente a oscuras. Una avería en el generador ha cortado la electricidad en plena cirugía y el pánico se ha apoderado del hospital. Bahar, al límite, ha sentido que todo se venía abajo, pero en lugar de rendirse, ha encontrado la fuerza para escuchar su corazón.

La operación se ha convertido en una pesadilla. El latido del bebé bajaba, los monitores se apagaban y el equipo médico luchaba contra el tiempo. Evren y Doruk intentaban mantener la calma, pero los técnicos han confirmado lo peor: la luz tardará una hora en volver.

Superada por el miedo, Bahar ha sentido que estaba a punto de colapsar. Pero entonces, ha recordado sus propias palabras: “A veces no hay luz. Simplemente te ahogas en excusas. Pero eso no es entregarse. Eso es rendirse”.

Luego, ha tomado las riendas de la situación y ha gritado:“¡Basta! Este es mi quirófano. Dadme el estetoscopio”. Bahar ha entendido que rendirse no es una opción. Ha explicado a su equipo que entregarse significa escuchar la voz del corazón y confiar en ella incluso cuando la lógica falla.

Desafiando todos los protocolos, ha dado una orden inesperada: “Anestesista, conecte los latidos del bebé al monitor de la madre. Rápido”. Bahar ha vuelto a demostrar que los milagros no siempre nacen de la ciencia.

