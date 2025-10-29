Antena 3 LogoAntena3
Renacer 28 de octubre

Seren recibe la carta de Efsun con la mejor noticia: ¡su enfermedad ha remitido!

¡Por fin buenas noticias! La madre de Seren está recuperándose y, ¡pronto volverán a verse!

Seren ha recibido una carta de su madre, Efsun, que ha tardado meses en llegar desde Bali, donde sigue su tratamiento. Al verla, el miedo se ha apoderado de ella. Incapaz de leerla, le ha pedido a Bahar que la abra por ella.

Seren, hija… todo este tiempo he soñado con escribirte esta carta”. El mensaje que tanto temían ha traído la mejor noticia posible: “Mi enfermedad ha remitido y me voy a recuperar. Creo que lo he logrado. Seren, hija, estoy bien”.

El alivio ha inundado la sala. Seren ha roto a llorar, pero esta vez de felicidad. Todos se han emocionado y desean que Efsun regrese pronto.

“Por primera vez en mucho tiempo hay buenas noticias”, ha dicho Bahar con una sonrisa. Después de meses de miedo y silencio, la joven por fin puede respirar tranquila. Su madre está viva, fuerte y en el camino de la recuperación.

