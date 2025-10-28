Bahar salva a un bebé en el quirófano desafiando todas las reglas

En su primera cirugía como especialista, Bahar ha vivido uno de los momentos más intensos de su carrera. Durante la cesárea, el latido del bebé se ha detenido y el pánico se ha apoderado del quirófano.

Timur, a su lado en la operación, le ha ordenado seguir el protocolo y cortar el cordón umbilical. Pero Bahar, guiada por su instinto y por algo mucho más fuerte que la ciencia, se ha negado: “No. He dicho que no. Hice una promesa”.

En ese momento, desesperado, Timur le ha gritado que no había tiempo para el romanticismo. Pero Bahar confiaba en su intuición. Recordando el poder del vínculo entre madre e hijo, ha apostado todo por un último intento: “Ella volvió a la vida al oír el latido de su bebé. Ahora el bebé volverá a la vida al oír el latido de su madre”.

Y el milagro ha ocurrido. El pequeño ha vuelto a respirar y el quirófano se ha llenado de emoción. Timur, sorprendido, solo ha podido decir: “Enhorabuena. Estreno por todo lo alto”.

A pesar de los problemas del apagón eléctrico, Bahar ha demostrado que la empatía y el corazón pueden salvar vidas. Su primera operación como doctora no solo ha sido un éxito médico, sino también el símbolo de su renacer personal y profesional.