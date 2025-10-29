Antena 3 LogoAntena3
¡De héroe a futuro médico! Yusuf encuentra su camino gracias a Bahar

Bahar ha ido a casa de Yusuf para convencerlo de que acepte su ayuda y se convierta en médico.

Con su historia, Bahar ha conseguido dejar sin palabras al joven. Le ha confesado que también ella perdió años valiosos antes de volver a creer en sí misma. “Pasé por un trasplante de hígado. Dos veces”, le ha revelado. “Pero lo peor no fue la enfermedad. Lo peor fue el arrepentimiento. Sentía que había desperdiciado mi vida”.

Mirándolo a los ojos, Bahar le ha recordado que la vida solo da dos opciones: “O la apartas poniendo peros para no avanzar, o la abrazas aceptando esos peros”.

Entonces, ha sacado una bata de médico y se la ha ofrecido. Yusuf, nervioso, ha dudado porque tenía las manos sucias, pero Bahar le ha sonreído: “La bata de un médico siempre está sucia”.

Así, Bahar le ha hecho la gran pregunta: “¿Quieres llevar este uniforme o quedarte con el miedo? Si lo intentas, nunca perderás, Yusuf”.

El mensaje ha llegado al corazón del joven. Por fin, ha decidido aceptar la ayuda de Bahar y luchar por su sueño de ser médico.

¡De héroe a futuro médico! Yusuf encuentra su camino gracias a Bahar
