Seyran se humilla por Ferit y suplica a la familia de Diyar que lo perdonen

Seyran, a pesar de la frialdad con la que ha sido recibida, ha defendido con uñas y dientes al hombre que todavía ocupa su corazón. "Ferit nunca defrauda a las personas que quiere", ha asegurado frente a un Elias que se ha mostrado de lo más escéptico tras oirla.

La tensión ha subido de tono cuando el patriarca le ha preguntado a Seyran si todo ese discurso era porque seguía enamorada de él. Sin caer en la trampa y manteniendo la compostura, ella ha preferido centrarse en el futuro de la pareja: "Ferit adora a Diyar y siempre estará a su lado", ha afirmado, rogando que no se castigue al joven por ser una buena persona que ayuda a todo el mundo por encima de sus propios intereses.

Tras pedir que no se enfaden con Diyar por no renunciar a su amor, Seyran se ha despedido: "Mientras haya personas como Ferit, no se pueden cuestionar las consecuencias del bien que hacen".

Con un nudo en la garganta, la joven se ha ido llorando tras haber hecho un gran sacrificio por el hombre que ama. ¿Servirán las palabras de Seyran para que Elias perdone a Ferit o habrá servido solo para encender más la mecha del abuelo?