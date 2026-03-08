Antena3
Capítulo 77

“Tu vida me cansa”: Diyar rompe con Ferit tras descubrir que nunca será su prioridad

Tras escuchar a escondidas cómo Ferit la ninguneaba frente a Seyran, la joven ha decidido que no va a ser el segundo plato de nadie.

Ferit

¡Se acabó la paciencia! Diyar ha tomado la decisión más drástica tras vivir una de las tardes más duras de su vida. Mientras Ferit y Seyran compartían confidencias en un banco fuera de la empresa, Diyar escuchaba una verdad que le ha roto el corazón: Ferit ha confesado que ya ha cumplido su "cuota de matrimonio" y que los hijos que tanto soñaba, solo los quería tener con Seyran.

Sin pensárselo dos veces, Diyar le ha soltado el bombazo por teléfono. "Creo que deberíamos terminar esta relación", le ha dicho. Ferit ha pensado que su novia estaba celosa de su ex, pero Diyar le ha respondido que ya no es feliz a su lado y que está cansada de vivir por y para los problemas de los Korhan: "Cuidar de tu vida se ha convertido en una losa para mí. Tu vida me cansa".

Ferit, fuera de sí y al borde de la locura, no podía creer lo que estaba oyendo. "¿Solo te divertiste conmigo?", le ha gritado casi llorando. Pero ella se ha mantenido firme. Le ha prohibido volver a su casa y le ha dado las gracias por todo lo vivido, dejando a un Ferit completamente solo y hundido al darse cuenta de que, por su obsesión con el pasado, lo ha perdido todo.

Seyra, de Una nueva vida, y Sara, de Los hombres de Paco

De San Antonio a Estambul: el “momento Lucas y Sara” que ha paralizado a los fans de Una nueva vida

Ferit

Kazim

¡De chófer a heredero! Kazim se frota las manos con el secreto que Abidin todavía ignora

Ferit y Seyran

La mentira de Sinan sale cara: Seyran firma con Ferit y vuelven a trabajar juntos

Ferit y Seyran
“Tu color es el rojo”: la ardiente confesión de Ferit a Seyran mientras diseñan un anillo juntos

Tasio y Paula en el capítulo 515 de Sueños de libertad
Semana del 9 al 13 de marzo

Avance semanal de Sueños de libertad: Primeros besos y un esperado 'sí, quiero' que lo cambiará todo

Cloe, una referente en la lucha por los derechos de la mujer en Sueños de Libertad
Día de la mujer

Cloe, una referente en la lucha por los derechos de la mujer en Sueños de libertad

La francesa nos ha demostrado que no está dispuesta a quedarse en silencio ante las desigualdades, especialmente cuando se trata de defender los derechos y la libertad de las mujeres.

Bahar
Día internacional de la mujer

El viaje emocional de Bahar que resume la lucha de tantas mujeres este 8M

Bahar no solo renace en la ficción: su historia de dolor, resistencia y valentía refleja el camino de tantas mujeres que, como ella, han tenido que reconstruirse para seguir adelante. Este 8M, su viaje emocional se convierte en un espejo colectivo de lucha y empoderamiento.

Diyar

“Solo quería tener hijos contigo”: Ferit se lo confiesa esta noche a Seyran… ¡y Diyar lo escucha todo!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián trata de convencer a Digna para adelantar la boda

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián trata de convencer a Digna para adelantar la boda

Amanda

“Te aseguro que estaba vivo cuando lo dejé”: Amanda se acerca a la verdad en el próximo capítulo de Perdiendo el juicio

