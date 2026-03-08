“Tu vida me cansa”: Diyar rompe con Ferit tras descubrir que nunca será su prioridad

¡Se acabó la paciencia! Diyar ha tomado la decisión más drástica tras vivir una de las tardes más duras de su vida. Mientras Ferit y Seyran compartían confidencias en un banco fuera de la empresa, Diyar escuchaba una verdad que le ha roto el corazón: Ferit ha confesado que ya ha cumplido su "cuota de matrimonio" y que los hijos que tanto soñaba, solo los quería tener con Seyran.

Sin pensárselo dos veces, Diyar le ha soltado el bombazo por teléfono. "Creo que deberíamos terminar esta relación", le ha dicho. Ferit ha pensado que su novia estaba celosa de su ex, pero Diyar le ha respondido que ya no es feliz a su lado y que está cansada de vivir por y para los problemas de los Korhan: "Cuidar de tu vida se ha convertido en una losa para mí. Tu vida me cansa".

Ferit, fuera de sí y al borde de la locura, no podía creer lo que estaba oyendo. "¿Solo te divertiste conmigo?", le ha gritado casi llorando. Pero ella se ha mantenido firme. Le ha prohibido volver a su casa y le ha dado las gracias por todo lo vivido, dejando a un Ferit completamente solo y hundido al darse cuenta de que, por su obsesión con el pasado, lo ha perdido todo.