“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

Seren ha llegado al hospital decidida a llevar hasta el final su denuncia ante la junta directiva. Bahar y Çağla la han acompañado hasta la entrada, donde ya la estaban esperando muchos compañeros. Uras y Maral también han llegado en ese momento, obligados a escucharla.

Nada más verlos, Bahar le ha pedido a su nuera que no siguiera adelante, pero ella ha respondido que, si callaba otra vez, nunca sería capaz de perdonarse. Frente a todos, ha explicado que para una mujer siempre es difícil hablar de estas cosas, porque se les pide aguantar y esconder la vergüenza. Pero hoy no pensaba hacerlo.

Así, ha señalado a Uras y Maral y ha dicho: “Que los que engañan en privado aprendan a dar la cara en público. Me han traicionado. Los únicos culpables son mi marido y su amante”.

La doctora ha asegurado que tiene la conciencia tranquila y que quien no la tenga, debe reflexionar sobre sus actos. Sus palabras han dejado a Uras y Maral expuestos ante todo el hospital.

Pero justo en ese instante, varios agentes de policía han entrado preguntando por Seren. Delante de todos, uno de ellos ha explicado que había una denuncia en su contra por agresión y daños materiales. Era de Uras, que la había denunciado por destrozarle el coche.

“Vosotras lo habéis querido”, ha dicho él mirando a Seren y a Bahar, convencido de que así ganaba tiempo para evitar la reunión de la junta. Seren ha sido detenida y el hospital entero se ha quedado en shock. Sin duda, todo se complica más para la familia de Bahar.