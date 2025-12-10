Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 9 de diciembre

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

La doctora reúne el valor para exponer en público la infidelidad de su marido. Pero antes de que pueda terminar, la policía entra en el hospital con una orden: detenerla por la denuncia que Uras ha presentado contra ella.

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

Publicidad

Seren ha llegado al hospital decidida a llevar hasta el final su denuncia ante la junta directiva. Bahar y Çağla la han acompañado hasta la entrada, donde ya la estaban esperando muchos compañeros. Uras y Maral también han llegado en ese momento, obligados a escucharla.

Nada más verlos, Bahar le ha pedido a su nuera que no siguiera adelante, pero ella ha respondido que, si callaba otra vez, nunca sería capaz de perdonarse. Frente a todos, ha explicado que para una mujer siempre es difícil hablar de estas cosas, porque se les pide aguantar y esconder la vergüenza. Pero hoy no pensaba hacerlo.

Así, ha señalado a Uras y Maral y ha dicho: “Que los que engañan en privado aprendan a dar la cara en público. Me han traicionado. Los únicos culpables son mi marido y su amante”.

La doctora ha asegurado que tiene la conciencia tranquila y que quien no la tenga, debe reflexionar sobre sus actos. Sus palabras han dejado a Uras y Maral expuestos ante todo el hospital.

Pero justo en ese instante, varios agentes de policía han entrado preguntando por Seren. Delante de todos, uno de ellos ha explicado que había una denuncia en su contra por agresión y daños materiales. Era de Uras, que la había denunciado por destrozarle el coche.

“Vosotras lo habéis querido”, ha dicho él mirando a Seren y a Bahar, convencido de que así ganaba tiempo para evitar la reunión de la junta. Seren ha sido detenida y el hospital entero se ha quedado en shock. Sin duda, todo se complica más para la familia de Bahar.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras
Renacer 9 de diciembre

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo
Renacer 9 de diciembre

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna todo lo que siente por ella
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna que sigue enamorado de ella

Damián se declara a Digna y le anima a vivir sus sentimientos y a dejar atrás el pasado. ¿Le dará ella otra oportunidad?

Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta
Resumen

Capítulo 453 de Sueños de libertad; 9 de diciembre: Cloe da un importante paso con Marta

“No quería incomodarte”, la francesa se ha acercado más y más hasta besar a Marta de la Reina.

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!

La química entre #Marloe se desata: ¡Cloe se lanza y besa a Marta!

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Publicidad