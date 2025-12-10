Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

Uras ha regresado a la mansión de Bahar pese a haber sido echado de malas maneras de allí horas antes. Convencido de que podía recuperar a Seren, se ha colado en su habitación y la ha despertado en mitad de la noche.

La joven, todavía adormilada, se ha quedado paralizada al verlo allí. Él le ha dicho que no tenía otra opción y que aquella seguía siendo “su habitación”, pero su sorpresa ha durado poco. En cuanto ha encendido la luz y ha visto la decoración romántica con globos, Seren ha dejado claro que no le gustaba nada. Incluso ha dicho que parecía “un festival de primaria”.

Al descubrir que había entrado usando sus llaves, Seren le ha exigido que se las diera. La tensión ha subido de golpe y le ha ordenado que se marchara inmediatamente. El hijo de Bahar, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, ha insistido en quedarse para “hacer las paces”.

En ese momento, Seren ha explotado. Le ha llamado sinvergüenza, le ha recordado que no pensaba seguir aguantando sus mentiras y le ha exigido que se fuera antes de empeorar las cosas delante de su familia. Aun así, él ha insistido y le ha enseñado un vídeo en el que Maral aparecía pidiéndole disculpas y asegurando que Uras la quería “con sentimientos puros”.

Pero todo se ha venido abajo cuando ha recibido un mensaje de Maral y se ha dado cuenta de que era inteligencia artificial. Humillado, Uras se ha marchado sin conseguir su propósito y con un nuevo problema encima. ¿Cómo lo solucionará?